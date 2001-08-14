AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL VURAL 0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
HACİ FEVZİ AKDOĞAN 0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YILDIRIR 0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU 0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU 0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU 0 %0 Detay