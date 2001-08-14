|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|RİFAT SARI
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM NACİ YAPAR
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|DEĞER TULTAK
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN KÖSE
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN ÇOLAK
|0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DÖNMEZ
|0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ERDAL ÇELİK
|0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR ALTAN
|0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YUMUŞAK
|0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİT ALİ ASLAN
|0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YALÇIN
|0
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