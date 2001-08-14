AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
RİFAT SARI 0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM NACİ YAPAR 0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
DEĞER TULTAK 0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN KÖSE 0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN ÇOLAK 0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DÖNMEZ 0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ERDAL ÇELİK 0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR ALTAN 0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YUMUŞAK 0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
SEYİT ALİ ASLAN 0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YALÇIN 0 %0 Detay