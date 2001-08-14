AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR SİNA ŞEN 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
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MUSTAFA CANDAROĞLU 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
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MUSTAFA NAİM YAĞCI 0 %0 Detay
AVCILAR
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ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU 0 %0 Detay
BAĞCILAR
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ABDULLAH ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
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HAKAN BAHADIR 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
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ALİ TALİP ÖZDEMİR 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
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YASİN KARTOĞLU 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
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İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
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BEYKOZ
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MURAT AYDIN 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
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MUSTAFA GÜNAYDIN 0 %0 Detay
BEYOĞLU
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HAYDAR ALİ YILDIZ 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
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RECEP EROL 0 %0 Detay
ÇATALCA
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MESUT ÜNER 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
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AHMET POYRAZ 0 %0 Detay
ESENLER
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MEHMET TEVFİK GÖKSU 0 %0 Detay
ESENYURT
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HAMİT ÖNCÜ 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
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DENİZ KÖKEN 0 %0 Detay
FATİH
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MEHMET ERGÜN TURAN 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
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HASAN TAHSİN USTA 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
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BÜNYAMİN DEMİR 0 %0 Detay
KADIKÖY
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VELİ ARSLAN 0 %0 Detay
KAĞITHANE
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MEVLÜT ÖZTEKİN 0 %0 Detay
KARTAL
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HÜSEYİN KARAKAYA 0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
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AZİZ YENİAY 0 %0 Detay
MALTEPE
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KADEM EKŞİ 0 %0 Detay
PENDİK
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AHMET CİN 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
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ŞEYMA DÖĞÜCÜ 0 %0 Detay
SARIYER
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HÜSEYİN COŞKUN 0 %0 Detay
SİLİVRİ
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SULTANBEYLİ
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ALİ TOMBAŞ 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
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ABDURRAHMAN DURSUN 0 %0 Detay
ŞİLE
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İLHAN OCAKLI 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
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GÖKHAN YÜKSEL 0 %0 Detay
TUZLA
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ŞADİ YAZICI 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
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İSMET YILDIRIM 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
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HİLMİ TÜRKMEN 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
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ÖMER ARISOY 0 %0 Detay