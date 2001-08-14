|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR SİNA ŞEN
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA CANDAROĞLU
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA NAİM YAĞCI
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|0
|%0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN BAHADIR
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TALİP ÖZDEMİR
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN KARTOĞLU
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR
|0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AYDIN
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜNAYDIN
|0
|%0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR ALİ YILDIZ
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP EROL
|0
|%0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT ÜNER
|0
|%0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET POYRAZ
|0
|%0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TEVFİK GÖKSU
|0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMİT ÖNCÜ
|0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|DENİZ KÖKEN
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ERGÜN TURAN
|0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN TAHSİN USTA
|0
|%0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN DEMİR
|0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ ARSLAN
|0
|%0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT ÖZTEKİN
|0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KARAKAYA
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ YENİAY
|0
|%0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|KADEM EKŞİ
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET CİN
|0
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEYMA DÖĞÜCÜ
|0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN COŞKUN
|0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ TOMBAŞ
|0
|%0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHMAN DURSUN
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN OCAKLI
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN YÜKSEL
|0
|%0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞADİ YAZICI
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET YILDIRIM
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HİLMİ TÜRKMEN
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ARISOY
|0
|%0
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