AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR GÜLÇİMEN 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ DEDELİOĞLU 0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR ERDEMİR 0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ UYAN 0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÖZÇELİK 0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
EKMEL CÖNGER 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SAYGILI 0 %0 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
SEYFETTİN ÇETİNER 0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SUNGUR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NUH ŞAHİN 0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ERDOĞAN 0 %0 Detay