|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR GÜLÇİMEN
|0
|%0
|Detay
|
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ DEDELİOĞLU
|0
|%0
|Detay
|
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR ERDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ UYAN
|0
|%0
|Detay
|
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖZÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|EKMEL CÖNGER
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SAYGILI
|0
|%0
|Detay
|
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYFETTİN ÇETİNER
|0
|%0
|Detay
|
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SUNGUR
|0
|%0
|Detay