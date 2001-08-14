|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TATLIDEDE
|0
|%0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|0
|%0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK NECİMOĞLU
|0
|%0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ERTAŞ
|0
|%0
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAMEDDİN BELEK
|0
|%0
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSİ ŞAHİN
|0
|%0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇELİK
|0
|%0
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|0
|%0
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN UĞUR HAMİDİ
|0
|%0
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN DEMİR
|0
|%0
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