AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Mardin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TATLIDEDE 0 %0 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET CÜNEYT AKSOY 0 %0 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK NECİMOĞLU 0 %0 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ERTAŞ 0 %0 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAMEDDİN BELEK 0 %0 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
VEYSİ ŞAHİN 0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇELİK 0 %0 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSAMETTİN ALTINDAĞ 0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
ENGİN UĞUR HAMİDİ 0 %0 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HAYRETTİN DEMİR 0 %0 Detay