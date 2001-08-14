|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP KAYA
|0
|%0
|Detay
|
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SUPHİ IŞIK
|0
|%0
|Detay
|
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
|HAŞİM ARIK
|0
|%0
|Detay
|
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ ALTIN
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FEYAT ASYA
|0
|%0
|Detay
|
VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULBARİ HAN
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL DEMİR
|0
|%0
|Detay
|
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|RIDVAN SEZİGEN
|0
|%0
|Detay
|
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN YILDIRIM
|0
|%0
|Detay
|
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN HAYDAROĞULLARI
|0
|%0
|Detay
|
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SUPHİ ÖZBAYAM
|0
|%0
|Detay
|
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|RAHMETULLAH YAKTI
|0
|%0
|Detay
|
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞİRİN YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SERHAT ALMAZ
|0
|%0
|Detay
|
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHRİ FIRAT
|0
|%0
|Detay
|
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET HAMARAT
|0
|%0
|Detay
|
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GIYASETTİN KAYA
|0
|%0
|Detay
|
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH ÇAKMAK
|0
|%0
|Detay
|
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞERİF YÜCEKÖK
|0
|%0
|Detay
|
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|AYETULLAH GÜNDOĞDU
|0
|%0
|Detay
|
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN EK
|0
|%0
|Detay
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN ÇİFTÇİ
|0
|%0
|Detay
|
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMİ ÖZDEMİR
|0
|%0
|Detay