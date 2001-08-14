AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP KAYA 0 %0 Detay
HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SUPHİ IŞIK 0 %0 Detay
KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
HAŞİM ARIK 0 %0 Detay
MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ ALTIN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
FEYAT ASYA 0 %0 Detay
VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULBARİ HAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL DEMİR 0 %0 Detay
DÜZKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
RIDVAN SEZİGEN 0 %0 Detay
ELMAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN YILDIRIM 0 %0 Detay
ERENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN HAYDAROĞULLARI 0 %0 Detay
KARAAĞAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
SUPHİ ÖZBAYAM 0 %0 Detay
KIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
RAHMETULLAH YAKTI 0 %0 Detay
KIZILAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞİRİN YILMAZ 0 %0 Detay
KONAKKURAN
Açılan Sandık Oranı %0
SERHAT ALMAZ 0 %0 Detay
KONUKBEKLER
Açılan Sandık Oranı %0
BAHRİ FIRAT 0 %0 Detay
RÜSTEMGEDİK
Açılan Sandık Oranı %0
FİKRET HAMARAT 0 %0 Detay
SARIPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
GIYASETTİN KAYA 0 %0 Detay
SERİNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH ÇAKMAK 0 %0 Detay
SUNGU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞERİF YÜCEKÖK 0 %0 Detay
UZGÖRÜR
Açılan Sandık Oranı %0
AYETULLAH GÜNDOĞDU 0 %0 Detay
YAYGIN
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN EK 0 %0 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
YONCALI
Açılan Sandık Oranı %0
SAMİ ÖZDEMİR 0 %0 Detay