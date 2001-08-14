|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA DEMİRCİ
|0
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|AŞKIN TÖREN
|0
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZET GÜNDOĞAR
|0
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖZAY
|0
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET YANIK
|0
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ETEM KİBAR
|0
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRİ ULUDAĞ
|0
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|YENER YALÇINKAYA
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
|YENER KAYA
|0
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP YILMAZ
|0
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY KİRAZ
|0
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF YALÇUVA
|0
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ KOÇYİĞİT
|0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAT ALBAYRAK
|0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA TÜRKCAN
|0
|%0
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN TAVLI
|0
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