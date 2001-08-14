|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM BAZ
|0
|%0
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA İBA
|0
|%0
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|0
|%0
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ DEMİROĞLU
|0
|%0
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİRHAN UYUTMAZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET UĞUR İLKER KÖSEK
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN ÖZTÜRK
|0
|%0
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖZER
|0
|%0
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %0
|ABBAS YEŞİLDEMİR
|0
|%0
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH SEYİTOĞLU
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖKKEŞ AKSOY
|0
|%0
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