AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM BAZ 0 %0 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA İBA 0 %0 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEVKET YUMRUTEPE 0 %0 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ DEMİROĞLU 0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİRHAN UYUTMAZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET UĞUR İLKER KÖSEK 0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
DOĞAN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖZER 0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %0
ABBAS YEŞİLDEMİR 0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH SEYİTOĞLU 0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ÖKKEŞ AKSOY 0 %0 Detay