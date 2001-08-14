|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDÜLHAKİM AYHAN
|0
|%0
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT MİRKELAM
|0
|%0
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|SUPHİ AKSOY
|0
|%0
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYYİTHAN ATİLLA
|0
|%0
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KUŞ
|0
|%0
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEREF ALBAYRAK
|0
|%0
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET CANPOLAT
|0
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ASLAN ALİ BAYIK
|0
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN BAYDİLLİ
|0
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ MURAT BUCAK
|0
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YÜKSEL
|0
|%0
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH EKİNCİ
|0
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