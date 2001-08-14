AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL DÜRMÜŞ 0 %0 Detay
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER YILDIZ 0 %0 Detay
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL AKTUĞ 0 %0 Detay
İDİL
Açılan Sandık Oranı %0
İKBALHAN HAZNEDAR 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YARKA 0 %0 Detay
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT MEHMETOĞLU 0 %0 Detay
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRGİN ÜREK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS TUNÇ 0 %0 Detay
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEDENİ TATAR 0 %0 Detay
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %0
NADİR TOSUN 0 %0 Detay
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULSELAM İMRE 0 %0 Detay
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
RUŞEN TELLİOĞLU 0 %0 Detay
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
CEHVER BENEK 0 %0 Detay
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %0
HALEF İNAN 0 %0 Detay
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞANLI 0 %0 Detay
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL DEMİR 0 %0 Detay
SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
DİLAVER KELEŞOĞLU 0 %0 Detay
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
ÇETİN BABAT 0 %0 Detay
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
SADIK YILDIRIM 0 %0 Detay