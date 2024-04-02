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Ajans Veri Saati: 02 Nisan 2024, 02:52
Adalet ve Kalkınma Partisi

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001