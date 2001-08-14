AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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Tokat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL MIRZAOĞLU 0 %0 Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ GÜNER 0 %0 Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN BOLAT 0 %0 Detay
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ÇETİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
EYÜP EROĞLU 0 %0 Detay
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİH TEPEBAŞI 0 %0 Detay
PAZAR
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ERDOĞAN YILMAZ 0 %0 Detay
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
KAZIM ELMAS 0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL DEMİRKOL 0 %0 Detay
TURHAL
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ÜMİT SOYLU 0 %0 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
KÜBRA SEVER TAŞKIRAN 0 %0 Detay
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TAŞTAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
CUMA ÇOBAN 0 %0 Detay
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET BAYDOĞAN 0 %0 Detay
BAYDARLI
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MUSTAFA ASKER 0 %0 Detay
BEREKETLİ
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OSMAN POLAT 0 %0 Detay
BOZÇALI
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YÜCEL GÜLBAHAR 0 %0 Detay
CİMİTEKKE
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EROL AYDIN 0 %0 Detay
ÇAMLIBEL
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ADEM AKGÜL 0 %0 Detay
ÇAT
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ORHAN GÖVCE 0 %0 Detay
ÇEVRELİ
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ADEM ÇERİT 0 %0 Detay
DEMİRCİLİ
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MUSTAFA ŞAHİN 0 %0 Detay
EMİRSEYİT
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TURAN KAPAN 0 %0 Detay
GÖKAL
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MUHİTTİN HÜNERCİ 0 %0 Detay
GÖKÇELİ
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AYHAN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
GÖLGELİ
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TEMEL KARAHAN 0 %0 Detay
GÜRÇEŞME
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MEHMET ÇORAK 0 %0 Detay
GÜRYILDIZ
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HABİB HAN 0 %0 Detay
HASANŞEYH
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ALİ SIRAKAYA 0 %0 Detay
HATİPLİ
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ALİ KOCABAY 0 %0 Detay
KARAYAKA
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MEHMET BAŞAR 0 %0 Detay
KINIK
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OSMAN CAN ALTUNDAĞ 0 %0 Detay
SERENLİ
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MUHARREM ARAS 0 %0 Detay
ŞENYURT
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OSMAN İPEK 0 %0 Detay
TANOBA
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HALİT ÜSTÜN 0 %0 Detay
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
CEMALETTİN BOZKURT 0 %0 Detay
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
EROL ERTAŞ 0 %0 Detay
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN TOKTAŞ 0 %0 Detay