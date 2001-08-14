|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL MIRZAOĞLU
|0
|%0
|Detay
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ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ GÜNER
|0
|%0
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BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞABAN BOLAT
|0
|%0
|Detay
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ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÇETİN
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP EROĞLU
|0
|%0
|Detay
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NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH TEPEBAŞI
|0
|%0
|Detay
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|KAZIM ELMAS
|0
|%0
|Detay
|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL DEMİRKOL
|0
|%0
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TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT SOYLU
|0
|%0
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜBRA SEVER TAŞKIRAN
|0
|%0
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ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TAŞTAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA ÇOBAN
|0
|%0
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ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BAYDOĞAN
|0
|%0
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BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ASKER
|0
|%0
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BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN POLAT
|0
|%0
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BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜCEL GÜLBAHAR
|0
|%0
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CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL AYDIN
|0
|%0
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ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM AKGÜL
|0
|%0
|Detay
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN GÖVCE
|0
|%0
|Detay
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ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÇERİT
|0
|%0
|Detay
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DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ŞAHİN
|0
|%0
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EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN KAPAN
|0
|%0
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GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHİTTİN HÜNERCİ
|0
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|Detay
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GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN ÖZTÜRK
|0
|%0
|Detay
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GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TEMEL KARAHAN
|0
|%0
|Detay
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GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇORAK
|0
|%0
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GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HABİB HAN
|0
|%0
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HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SIRAKAYA
|0
|%0
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HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KOCABAY
|0
|%0
|Detay
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KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAŞAR
|0
|%0
|Detay
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN CAN ALTUNDAĞ
|0
|%0
|Detay
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SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM ARAS
|0
|%0
|Detay
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ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN İPEK
|0
|%0
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TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT ÜSTÜN
|0
|%0
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ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMALETTİN BOZKURT
|0
|%0
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YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL ERTAŞ
|0
|%0
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YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN TOKTAŞ
|0
|%0
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