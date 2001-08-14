|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ENES SOMYÜREK
|0
|%0
|Detay
|
HOZAT
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ HAYDAR TUNÇEL
|0
|%0
|Detay
|
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT BECERİKLİ
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN EROĞLU
|0
|%0
|Detay
|
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR PARLAK
|0
|%0
|Detay
|
OVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLLÜ PEZEK
|0
|%0
|Detay
|
PERTEK
Açılan Sandık Oranı %0
|RECAİ VURAL
|0
|%0
|Detay
|
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇAĞNUR KILIÇOĞLU
|0
|%0
|Detay