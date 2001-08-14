AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
REGAİP AHMET ÖZYİĞİT 0 %0 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ ARSLAN 0 %0 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
NUMAN SOYER 0 %0 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP HACI 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TUTUK 0 %0 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN SİNAN ACAR 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA SELVİ 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
CEM GÜMÜŞ 0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN REYHAN 0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN BAŞKAN 0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YURT 0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ORAL AKOĞLU 0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
MÜCAHİT KAÇAR 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KÜÇÜKALRAN 0 %0 Detay