AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

|ŞEHİR
|ADAY
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH MEHMET KOCAİSPİR
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİYA POLAT
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SALİH AYDIN
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|EVREN DİNÇER
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET UYANIK
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGUT ALTINOK
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN TÜTÜNCÜ
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS BAYDAR
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KOCATEPE
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA SAVAŞ
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜCEL YILMAZ
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL SEBATİ CEYLAN
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|METE MEMİŞ
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YAMAN
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL ARIKAN
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|NESRULLAH TANĞLAY
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED EMİN DEMİRKOL
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞİMŞEK
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİNUR AKTAŞ
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|JÜLİDE İSKENDEROĞLU
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN FİLİZ
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM AŞGIN
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ZOLAN
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET HALİS BİLDEN
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK ÖZLÜ
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|BELGİN İBA
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SEKMEN
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA ŞAHİN
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN ÇİMEN
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET ÖLMEZ
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖNTÜRK
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜLKÜ ÖCAL
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KURUM
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA DAĞ
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FIRAT GÖRGEL
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN ÇETİNKAYA
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT AKGÜN
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN BABAŞ
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SAYGILI
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ARSLAN
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|REŞİT POLAT
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHİR BÜYÜKAKIN
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR İBRAHİM ALTAY
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL SARAÇOĞLU
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMİ ER
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ERİN
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN AĞAN AYAYDIN
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FEYAT ASYA
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SAVRAN
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH ÖZDEMİR
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|RAHMİ METİN
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ALEMDAR
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT DOĞAN
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM OLĞAÇ
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|HİLMİ BİLGİN
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YARKA
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|CÜNEYT YÜKSEL
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP EROĞLU
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET METİN GENÇ
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN EROĞLU
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇAKIN
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULAHAT ARVAS
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TUTUK
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL KÖSE
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER SELİM ALAN
|
%0|0
|
|ŞEHİR
|OY
|BELEDİYE BAŞKANLARI
|
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0|0
|