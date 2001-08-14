AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR ADAY OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH MEHMET KOCAİSPİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ZİYA POLAT
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SALİH AYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
EVREN DİNÇER
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET UYANIK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
TURGUT ALTINOK
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN TÜTÜNCÜ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS BAYDAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KOCATEPE
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA SAVAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
YÜCEL YILMAZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
ADİL SEBATİ CEYLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
METE MEMİŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YAMAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL ARIKAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
NESRULLAH TANĞLAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED EMİN DEMİRKOL
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞİMŞEK
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİNUR AKTAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
JÜLİDE İSKENDEROĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN FİLİZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM AŞGIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ZOLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET HALİS BİLDEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK ÖZLÜ
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
BELGİN İBA
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SEKMEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA ŞAHİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN ÇİMEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMET ÖLMEZ
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖNTÜRK
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
ÜLKÜ ÖCAL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KURUM
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA DAĞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
FIRAT GÖRGEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZKAN ÇETİNKAYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT AKGÜN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
TAHSİN BABAŞ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SAYGILI
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ARSLAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
REŞİT POLAT
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
TAHİR BÜYÜKAKIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR İBRAHİM ALTAY
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL SARAÇOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
SAMİ ER
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ERİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN AĞAN AYAYDIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
FEYAT ASYA
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SAVRAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH ÖZDEMİR
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET HİLMİ GÜLER
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
RAHMİ METİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ALEMDAR
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
HALİT DOĞAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM OLĞAÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
HİLMİ BİLGİN
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YARKA
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
CÜNEYT YÜKSEL
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
EYÜP EROĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET METİN GENÇ
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN EROĞLU
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÇAKIN
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULAHAT ARVAS
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA TUTUK
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
CELAL KÖSE
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER SELİM ALAN
%0|0
0 0 0/0 0/0
%0 %10 %20 %60 +%80
ŞEHİR OY BELEDİYE BAŞKANLARI
B.ŞEHİR İL İLÇE BELDE
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0|0
0 0 0/0 0/0