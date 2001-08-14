|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP OCAK
|0
|%0
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN BOSTANCI
|0
|%0
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN ULUPINAR
|0
|%0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM SEZER
|0
|%0
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN SONER KODAMAN
|0
|%0
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL ALTUN
|0
|%0
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ BEKTAŞ
|0
|%0
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER SELİM ALAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZGİN ÖZDEMİR
|0
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BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|VURAL KUNDAKÇIOĞLU
|0
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS LÜTFİ ÇOBAN
|0
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SATILMIŞ GEBEŞ
|0
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN UZUN
|0
|%0
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÜNAL
|0
|%0
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET BEKTAŞ
|0
|%0
|Detay
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|KERİM SÖNMEZ
|0
|%0
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYTAÇ TOSUN
|0
|%0
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KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ÇAKMAKOĞLU
|0
|%0
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SERVET ÜSTÜN
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NECDET DERNEK
|0
|%0
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENER AYDIN
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÖZDAL
|0
|%0
|Detay
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM BAŞOL
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|TURHAN OKUMUŞ
|0
|%0
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL DÜZLÜ
|0
|%0
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