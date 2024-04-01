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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YAYLADÜZÜ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • YAYLADÜZÜ Toplam Seçmen 1.299
  • Açılan Sandık 7
  • Kullanılan Oy 1.021
  • Geçerli Oy 960
  • Geçersiz Oy 61
  • Katılım Oranı %78.60
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

SELAHATTİN AYSU yeniden-refah-partisi
SELAHATTİN
AYSU
%50.83 488 Oy
SELAMİ DEMİRTAŞ adalet-ve-kalkinma-partisi
SELAMİ
DEMİRTAŞ
%26.77 257 Oy
NURETTİN ÖZTÜRK demokrat-parti
NURETTİN
ÖZTÜRK
%22.29 214 Oy
ZEKERİYA ŞEKERCİ milliyetci-hareket-partisi
ZEKERİYA
ŞEKERCİ
%0.10 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.299
  • Kullanılan Oy 1.021
Yeniden Refah Partisi
%51.47 489 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%25.89 246 Oy
Demokrat Parti
%22.63 215 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DİYADİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.96 1.631 %2.25 160 %0.97 69 %1.93 137
%57.43|4.079
ADNAN DOĞAN 		%0 0 %14.46 1.027
DOĞUBAYAZIT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.55 3.423 %0 0 %0.49 134 %0.76 206
%57.99|15.814
KENAN ALKAN 		%24.33 6.636 %3.88 1.058
ELEŞKİRT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.78|2.146
RAMAZAN YAKUT 		%1.25 56 %0.62 28 %0.51 23 %12.54 563 %0 0 %37.30 1.675
HAMUR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.27 787 %0.94 16 %1.88 32 %0.47 8 %2.18 37 %0 0 %48.27 821
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.70 16.747 %2.57 1.278 %0 0 %1.03 513
%51.07|25.374
HAZAL ARAS 		%0.15 73 %11.48 5.702
PATNOS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.15|8.357
ABDULHALIK TAŞKIN 		%19.17 4.200 %0.75 165 %0.64 141 %17.79 3.897 %0.08 17 %23.41 5.128
TAŞLIÇAY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.50 1.406 %0 0 %1.56 54 %0.75 26
%55.24|1.918
MEHMETALİ BUDAK 		%0 0 %1.96 68
TUTAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.22|910
FEVZİ SAYAN 		%24.09 836 %20.86 724 %10.17 353 %9.97 346 %0 0 %8.70 302
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DEDELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.82|709
VEYSİ DURAK 		%17.55 284 %0.62 10 %0 0 %0 0 %0 0 %38.01 615
TAHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.92|268
ALPARSLAN YAVUZ 		%0 0 %0.15 1 %0 0 %0 0 %0 0 %58.93 386
YAYLADÜZÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.77 257 %0 0 %0.10 1 %0 0 %0 0 %0 0 %73.12 702
YÜCEKAPI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.45 455 %0 0 %1.00 10 %0 0 %0 0 %0 0 %53.55 536
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DİYADİN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.34 1.559 %2.38 166 %1.59 111 %2.36 165
%57.75|4.031
 %0 0 %13.58 948
DOĞUBAYAZIT Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.38 4.279 %4.93 1.288 %0.63 165 %0.88 229
%68.63|17.925
 %0 0 %8.54 2.231
ELEŞKİRT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.10|1.941
 %0 0 %0 0 %0 0 %22.34 983 %0 0 %33.56 1.477
HAMUR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.22|641
 %1.67 28 %9.12 153 %0 0 %14.67 246 %0 0 %36.31 609
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.14 15.862 %2.82 1.390 %0 0 %1.34 660
%49.71|24.537
 %0 0 %13.99 6.907
PATNOS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.97|7.549
 %19.03 4.107 %1.27 274 %0 0 %21.22 4.581 %0 0 %23.50 5.073
TAŞLIÇAY Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.91 1.370 %0 0 %0 0 %0 0
%56.74|1.948
 %0 0 %3.35 115
TUTAK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.87|852
 %21.10 723 %20.43 700 %10.77 369 %13.75 471 %0 0 %9.08 311
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
DEDELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.80|645
 %19.05 294 %0.32 5 %0 0 %0 0 %0 0 %38.82 599
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.84 247 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %61.16 389
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.89 246 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %74.11 704
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.65 451 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %51.35 476
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		SELAMİ DEMİRTAŞ 485 %50.00
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SELAHATTİN AYSU 470 %48.45
Saadet Partisi
SAADET 		SAMET AKŞİT 10 %1.03
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HAKİM TAŞDEMİR 5 %0.52
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		SELAHATTİN AYSU 324 %35.68
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HAMİT AYSU 188 %20.70
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		SÜLEYMAN AYDIN 163 %17.95
Demokrat Parti
DP 		YAŞAR ESEN 143 %15.75
Saadet Partisi
SAADET 		NECATİ AYSU 43 %4.74
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MEMET ZEKİ POLAT 40 %4.41
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İDİRİS DEMİR 7 %0.77
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HAMİT AYSU 255 %39.53
Demokrat Parti
DP 		MEMETZEKİ DEMİRTAŞ 213 %33.02
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ ESEN 177 %27.44
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		471 %49.95
Demokrat Parti
DP 		448 %47.51
Saadet Partisi
SAADET 		24 %2.55
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		317 %35.11
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		182 %20.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		150 %16.61
Demokrat Parti
DP 		149 %16.50
Saadet Partisi
SAADET 		70 %7.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		35 %3.88
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		257 %40.73
Demokrat Parti
DP 		200 %31.70
Saadet Partisi
SAADET 		174 %27.58
Kaynak: Anadolu Ajansı