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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SELİME SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SELİME Toplam Seçmen 1.406
  • Açılan Sandık 5
  • Kullanılan Oy 1.269
  • Geçerli Oy 1.192
  • Geçersiz Oy 77
  • Katılım Oranı %90.26
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

TURGUT YAYATAN milliyetci-hareket-partisi
TURGUT
YAYATAN
%49.58 591 Oy
LEVENT ÇEVİK adalet-ve-kalkinma-partisi
LEVENT
ÇEVİK
%41.36 493 Oy
YILMAZ BÜTEV yeniden-refah-partisi
YILMAZ
BÜTEV
%6.54 78 Oy
ÖZGÜL AYDINLI buyuk-birlik-partisi
ÖZGÜL
AYDINLI
%1.34 16 Oy
RAMAZAN ASAL demokrasi-ve-atilim-partisi
RAMAZAN
ASAL
%0.59 7 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0.42 5 Oy
Saadet Partisi
%0.08 1 Oy
Zafer Partisi
%0.08 1 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.406
  • Kullanılan Oy 1.269
Milliyetçi Hareket Partisi
%44.44 520 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%41.03 480 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%6.41 75 Oy
Yeniden Refah Partisi
%6.32 74 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.79 21 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AĞAÇÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.76|768
KEMAL SALMAN 		%0 0 %31.54 580 %22.84 420 %0 0 %0 0 %3.86 71
ESKİL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.38|5.687
MUSTAFA ZAVLAK 		%2.63 297 %30.21 3.410 %5.33 602 %0 0 %0 0 %11.45 1.292
GÜLAĞAÇ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 833 %0.77 20
%43.73|1.130
DOĞAN BAŞBUĞ 		%0.39 10 %0 0 %0 0 %22.87 591
GÜZELYURT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.46 548 %1.42 24 %31.81 537
%32.52|549
HAZİM TURAN 		%0 0 %0 0 %1.78 30
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.85|42.769
EVREN DİNÇER 		%7.79 9.046 %28.72 33.331 %20.29 23.541 %0.28 324 %0.23 265 %5.84 6.775
ORTAKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.52 3.957 %3.26 363
%59.19|6.593
AHMET KOYUNCU 		%0.58 65 %0 0 %0 0 %1.45 161
SARIYAHŞİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.53 912 %2.14 42
%50.00|980
DOĞAN MUTLU 		%0.92 18 %0 0 %0 0 %0.41 8
SULTANHANI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.17|3.891
FAHRİ SOLAK 		%3.23 228 %39.95 2.818 %0.91 64 %0 0 %0 0 %0.74 52
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAĞLIKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.56 798 %0.44 8
%54.91|1.006
DURSUN ESER 		%0.76 14 %0 0 %0 0 %0.33 6
DEMİRCİ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.58 677 %0.89 21 %9.79 232 %0.80 19 %0 0 %0 0 %59.94 1.420
EŞMEKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.08 450
%66.61|1.107
İSMAİL HAKKI GÜNEŞ 		%2.35 39 %0 0 %0 0 %3.97 66
GÜLPINAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.68 131 %1.46 22
%29.95|452
ERSOY KARA 		%0.33 5 %0 0 %0 0 %59.58 899
HELVADERE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.05 475 %0.54 8
%32.52|482
ARİF BELLİKLİ 		%11.67 173 %0 0 %0 0 %23.21 344
IHLARA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.61 460 %0 0
%68.26|1.026
YUNUS AKAR 		%0.60 9 %0 0 %0 0 %0.53 8
SAĞLIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.00 762 %0 0
%49.07|763
APTULLAH TOSUN 		%0.64 10 %0 0 %0 0 %1.29 20
SARATLI Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.07 1 %49.08 696 %0.07 1 %0.14 2 %0 0 %0 0 %50.63 718
SELİME Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.36 493 %0 0
%49.58|591
TURGUT YAYATAN 		%0.42 5 %0 0 %0 0 %8.64 103
TAŞPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.55 895
%52.82|1.038
İSMAİL YILMAZ 		%0.76 15 %0.56 11 %0 0 %0 0 %0.31 6
TOPAKKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.14|1.048
ADEM BAYLAN 		%0 0 %36.06 618 %0.93 16 %0 0 %0 0 %1.87 32
YENİKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.94|1.953
ALİ ALTINSOY 		%0 0 %0 0 %39.81 1.297 %0 0 %0 0 %0.25 8
YEŞİLOVA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.63 1.277 %0 0 %2.69 72
%48.79|1.308
ADNAN BAYRAKTAR 		%0 0 %0 0 %0.90 24
YEŞİLTEPE İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%5.50 90 %44.25 724 %0 0
%49.63|812
İSMAİL AKPINAR 		%0 0 %0 0 %0.61 10
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AĞAÇÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.82|669
 %0 0 %29.66 539 %29.44 535 %0 0 %0 0 %4.07 74
ESKİL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.56|5.138
 %4.39 484 %29.46 3.251 %7.37 813 %0 0 %0 0 %12.22 1.349
GÜLAĞAÇ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.27 799 %1.74 43
%45.76|1.133
 %0 0 %0 0 %0 0 %20.23 501
GÜZELYURT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.76 557 %0 0
%33.82|558
 %29.82 492 %0 0 %0 0 %2.61 43
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.76|41.164
 %9.82 11.303 %27.69 31.874 %18.22 20.969 %0 0 %0.69 792 %7.81 8.994
ORTAKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.69 3.838 %5.45 603
%57.34|6.344
 %1.04 115 %0 0 %0 0 %1.48 164
SARIYAHŞİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.05 814 %5.63 109
%44.63|864
 %3.87 75 %0 0 %0 0 %3.82 74
SULTANHANI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.54|3.767
 %6.07 427 %37.31 2.625 %1.31 92 %0 0 %0 0 %1.78 125
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BAĞLIKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.70 777 %1.01 18
%55.29|983
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.07 629 %1.72 40 %10.33 240 %0 0 %0 0 %0 0 %60.89 1.415
EŞMEKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %40.05 640
%59.95|958
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.48 164 %2.87 41 %27.99 400 %0 0 %0 0 %0 0 %57.66 824
HELVADERE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.37 458 %0 0
%34.63|490
 %12.16 172 %0 0 %0 0 %20.85 295
IHLARA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.06 398 %0 0
%72.94|1.073
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SAĞLIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.39|771
 %0 0 %49.61 759 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.96|686
 %0.15 2 %0 0 %0 0 %0 0 %49.89 685
SELİME Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.03 480 %0 0
%44.44|520
 %0 0 %0 0 %0 0 %14.53 170
TAŞPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.49 906
%53.51|1.043
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOPAKKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.91|1.033
 %0 0 %37.15 630 %0 0 %0 0 %0 0 %1.95 33
YENİKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.25|1.951
 %0 0 %0 0 %38.91 1.260 %0 0 %0 0 %0.83 27
YEŞİLOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.46|1.327
 %0 0 %0 0 %49.54 1.303 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLTEPE İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.16 116 %44.66 724 %0 0
%48.18|781
 %0 0 %0 0 %0 0
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		LEVENT ÇEVİK 479 %40.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		TURGUT YAYATAN 454 %38.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		RAMAZAN ASAL 155 %13.07
İyi Parti
İYİ PARTİ 		SEFER ÖZDEMİR 88 %7.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ALİ DURU 6 %0.51
Saadet Partisi
SAADET 		SELİM KARABACAK 4 %0.34
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		TURGUT YAYATAN 434 %38.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YILMAZ BÜTEV 422 %37.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ÜNAL BACIK 270 %23.73
Saadet Partisi
SAADET 		MURAT GÖKSEL 8 %0.70
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		OĞUZ PEKTAŞ 4 %0.35
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YILMAZ BÜTEV 430 %37.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SEFER ÖZDEMİR 374 %32.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		TURGUT YAYATAN 336 %29.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSA YENTÜRK 2 %0.18
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		502 %42.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		430 %36.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		148 %12.61
İyi Parti
İYİ PARTİ 		92 %7.84
Saadet Partisi
SAADET 		2 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		438 %38.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		396 %35.01
Büyük Birlik Partisi
BBP 		283 %25.02
Saadet Partisi
SAADET 		14 %1.24
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		435 %38.50
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		360 %31.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		335 %29.65
Kaynak: Anadolu Ajansı