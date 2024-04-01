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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MERKEZ Toplam Seçmen 80.596
  • Açılan Sandık 250
  • Kullanılan Oy 66.366
  • Geçerli Oy 63.564
  • Geçersiz Oy 2.802
  • Katılım Oranı %82.34
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

TURGAY SEVİNDİ cumhuriyet-halk-partisi
TURGAY
SEVİNDİ
%43.03 27.352 Oy
MEHMET UYANIK adalet-ve-kalkinma-partisi
MEHMET
UYANIK
%28.96 18.405 Oy
BAYRAM ÇELİK milliyetci-hareket-partisi
BAYRAM
ÇELİK
%23.00 14.618 Oy
SEMRA SÖKME yeniden-refah-partisi
SEMRA
SÖKME
%2.29 1.455 Oy
MURAT KÖSE zafer-partisi
MURAT
KÖSE
%0.73 461 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%0.68 435 Oy
Gelecek Partisi
%0.34 215 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.21 132 Oy
Vatan Partisi
%0.17 111 Oy
Millet Partisi
%0.15 96 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 80.596
  • Kullanılan Oy 66.349
Cumhuriyet Halk Partisi
%40.21 25.603 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%30.31 19.298 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%21.56 13.727 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.22 2.051 Oy
Zafer Partisi
%1.73 1.101 Oy
İyi Parti
%1.63 1.038 Oy
Gelecek Partisi
%0.54 341 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.35 223 Oy
Demokrat Parti
%0.23 147 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.82|933
KEMAL ŞAHİN 		%6.71 131 %43.00 839 %1.03 20 %0 0 %0 0 %1.44 28
GÜMÜŞHACIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.81 4.121
%45.58|4.388
ZEHRA ÖZYOL 		%1.91 184 %0.77 74 %0.02 2 %6.27 604 %2.64 254
HAMAMÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.39|508
CİHAN DEMİR 		%11.78 129 %20.82 228 %2.10 23 %0 0 %5.21 57 %13.70 150
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.96 18.405
%43.03|27.352
TURGAY SEVİNDİ 		%23.00 14.618 %0.68 435 %0.06 40 %0.17 110 %4.10 2.604
MERZİFON Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.98 14.623
%43.80|16.433
ALP KARGI 		%3.93 1.475 %8.50 3.187 %0 0 %0.42 158 %4.37 1.640
SULUOVA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09 8.765 %10.05 2.440
%49.18|11.943
RİFAT UZUN 		%0.91 220 %0 0 %0 0 %3.78 917
TAŞOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.87 2.436
%45.86|3.203
ÖMER ÖZALP 		%16.12 1.126 %2.03 142 %0 0 %0 0 %1.12 78
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ZİYARET Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.51|1.481
AHMET KEMAL DAYIOĞLU 		%12.22 332 %31.47 855 %0.77 21 %0 0 %0 0 %1.03 28
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
GÖYNÜCEK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51|832
 %11.40 218 %37.87 724 %1.52 29 %0 0 %0 0 %5.70 109
GÜMÜŞHACIKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.78 3.453
%45.48|4.270
 %7.27 683 %1.98 186 %0.19 18 %2.78 261 %5.52 518
HAMAMÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.89|442
 %16.47 178 %29.69 321 %0.93 10 %0 0 %0 0 %12.03 130
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.31 19.298
%40.21|25.603
 %21.56 13.727 %1.63 1.038 %0 0 %0 0 %6.30 4.011
MERZİFON Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.03 13.437
%41.57|15.501
 %8.00 2.985 %8.04 2.997 %0 0 %0 0 %6.36 2.370
SULUOVA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.58 8.066 %13.35 3.206
%46.04|11.057
 %1.74 417 %0 0 %0 0 %5.30 1.272
TAŞOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.69 2.117
%41.02|2.829
 %23.75 1.638 %3.16 218 %0 0 %0 0 %1.38 95
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ZİYARET Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.97|1.455
 %13.06 352 %31.90 860 %0.89 24 %0 0 %0 0 %0.19 5
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET SARI 29.847 %47.28
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		CAFER ÖZDEMİR 21.597 %34.21
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ARİFE SERPİL SARAÇOĞLU 10.887 %17.25
Saadet Partisi
SAADET 		NOĞMAN YÜKSEL 546 %0.86
Demokratik Sol Parti
DSP 		İSMAİL AYDIN 62 %0.10
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		ZÜBEYİR KILIÇ 53 %0.08
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YUSUF TURGUT GÜZELYAZICI 46 %0.07
Vatan Partisi
VATAN 		SEFER KILIÇ 42 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		CAFER ÖZDEMİR 25.508 %43.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET FATİH COŞAR 21.348 %36.37
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İLYAS AYIK 9.813 %16.72
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ ERİŞGEN 1.593 %2.71
Millet Partisi
Millet 		MEHMET KÜÇÜKÖNER 178 %0.30
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		İBRAHİM YAKIN 158 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET KAHRİMAN 96 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		CAFER ÖZDEMİR 18.608 %40.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		KADİR EKERCAN 12.545 %27.05
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ORHAN ŞAHİN 11.551 %24.90
Demokrat Parti
DP 		SÜLEYMAN TAŞDEMİR 2.255 %4.86
Saadet Partisi
SAADET 		FİKRİ GEVREK 1.031 %2.22
Demokratik Sol Parti
DSP 		HAYDAR DEMİRTAŞ 197 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		METİN POLAT 104 %0.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		HÜSNÜ ÇUHADAR 54 %0.12
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 38 %0.08
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		26.694 %42.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		22.061 %35.11
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		12.998 %20.69
Saadet Partisi
SAADET 		906 %1.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		88 %0.14
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		84 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		24.969 %42.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		20.212 %34.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.802 %18.55
Saadet Partisi
SAADET 		2.010 %3.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		167 %0.29
Millet Partisi
Millet 		65 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.351 %39.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		11.930 %25.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.324 %24.53
Demokrat Parti
DP 		2.468 %5.35
Saadet Partisi
SAADET 		1.749 %3.79
Demokratik Sol Parti
DSP 		263 %0.57
Emek Partisi
EMEP 		76 %0.16
Kaynak: Anadolu Ajansı