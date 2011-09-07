ANAP

  • KISALTMA

    ANAP

  • GENEL BAŞKAN

    İbrahim Çelebi

  • KURULUŞ TARİHİ

    07/09/2011
ANAP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYURT
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ALTINDAĞ
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HATİCE TAŞTAN 0 %0 Detay
AYAŞ
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BALA
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BAHADIR DURUM 0 %0 Detay
BEYPAZARI
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ÇAMLIDERE
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ÇANKAYA
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GİZEM ECE ATASOY 0 %0 Detay
ÇUBUK
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ELMADAĞ
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ETİMESGUT
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NİLÜFER YURTOĞLU 0 %0 Detay
EVREN
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GÖLBAŞI
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RECAİ CANORUÇ 0 %0 Detay
GÜDÜL
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HAYMANA
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KAHRAMANKAZAN
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KALECİK
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KEÇİÖREN
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ERSİN NARLI 0 %0 Detay
KIZILCAHAMAM
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MAMAK
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HASAN DİNÇER 0 %0 Detay
NALLIHAN
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POLATLI
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PURSAKLAR
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KURTULUŞ KORKMAZ 0 %0 Detay
SİNCAN
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ONUR KILIÇ 0 %0 Detay
ŞEREFLİKOÇHİSAR
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YENİMAHALLE
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ZİYA YİĞİT TUNÇER 0 %0 Detay