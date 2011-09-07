|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE TAŞTAN
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHADIR DURUM
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|GİZEM ECE ATASOY
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
|NİLÜFER YURTOĞLU
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|RECAİ CANORUÇ
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
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KAHRAMANKAZAN
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSİN NARLI
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DİNÇER
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NALLIHAN
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|KURTULUŞ KORKMAZ
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR KILIÇ
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİMAHALLE
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|ZİYA YİĞİT TUNÇER
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