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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KONYAALTI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KONYAALTI Toplam Seçmen 128.762
  • Açılan Sandık 388
  • Kullanılan Oy 95.729
  • Geçerli Oy 92.980
  • Geçersiz Oy 2.749
  • Katılım Oranı %74.35
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

CEM KOTAN cumhuriyet-halk-partisi
CEM
KOTAN
%53.77 49.995 Oy
DURALİ KOLPAK adalet-ve-kalkinma-partisi
DURALİ
KOLPAK
%25.39 23.607 Oy
MERYEM GÖKAY BALKIÇ iyi-parti
MERYEM GÖKAY
BALKIÇ
%8.34 7.757 Oy
NAZMİ ACAN zafer-partisi
NAZMİ
ACAN
%3.42 3.176 Oy
YUNUS BAŞARAN isci-partisi
YUNUS
BAŞARAN
%2.74 2.551 Oy
PARTİLER
Memleket Partisi
%1.98 1.838 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.62 1.503 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.72 667 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.37 345 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.36 336 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 128.762
  • Kullanılan Oy 95.728
Cumhuriyet Halk Partisi
%54.22 50.457 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%25.16 23.417 Oy
İyi Parti
%6.18 5.747 Oy
Zafer Partisi
%4.32 4.021 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%2.81 2.619 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.98 1.838 Oy
Memleket Partisi
%1.81 1.681 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.86 803 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.48 450 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.13 3.740
%46.35|3.758
İLKAY AKCA 		%0 0 %1.71 139 %0 0 %0 0 %5.81 471
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.09 15.348
%54.75|24.646
İSA YILDIRIM 		%0 0 %2.62 1.179 %3.69 1.662 %0 0 %4.85 2.182
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.50|79.893
OSMAN TARIK ÖZÇELİK 		%26.66 46.821 %21.68 38.067 %1.70 2.977 %0.06 111 %4.40 7.734
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%30.57|5.675
FAHRİ DURAN 		%22.59 4.193 %19.48 3.616 %0 0 %0 0 %27.36 5.078
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.57 20.508
%43.77|20.605
MENDERES DAL 		%0 0 %6.46 3.039 %1.61 760 %0 0 %4.59 2.161
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 9.543
%54.71|14.686
HALİL ÖZTÜRK 		%0 0 %6.82 1.832 %0.24 64 %0 0 %2.67 718
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.83|14.431
MUSTAFA GEYİKÇİ 		%24.06 7.416 %5.47 1.685 %0.75 232 %0 0 %22.89 7.053
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.36|17.710
MEHMETALİ YILMAZ 		%36.98 13.005 %8.65 3.042 %0.26 90 %0.46 162 %3.30 1.160
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.02|2.394
ALİ GÜLEN 		%28.74 1.677 %0 0 %27.00 1.576 %0 0 %0 0 %3.24 189
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.76|1.524
HATİCE SEKMEN 		%35.61 991 %0 0 %5.68 158 %0 0 %2.48 69 %1.47 41
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.31 17.028
%53.59|21.569
EROL DEMİRHAN 		%0 0 %0.94 377 %0.71 285 %0.11 46 %2.35 945
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 10.422
%47.31|12.485
NECATİ TOPALOĞLU 		%0 0 %7.97 2.103 %1.23 324 %0 0 %3.99 1.054
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.79 121.209
%44.18|138.026
MESUT KOCAGÖZ 		%0 0 %2.30 7.195 %7.61 23.779 %0 0 %7.11 22.229
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.39 23.607
%53.77|49.995
CEM KOTAN 		%0 0 %8.34 7.757 %1.62 1.503 %0 0 %10.88 10.118
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.15|18.261
SANİYE CARAN 		%44.79 17.346 %2.73 1.057 %0.39 152 %0 0 %4.94 1.915
KUMLUCA Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23 18.710 %9.46 4.401 %0 0 %2.71 1.261 %1.52 705 %0 0 %46.08 21.431
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.01 58.590
%44.95|64.219
NİYAZİ NEFİ KARA 		%0 0 %1.12 1.602 %0 0 %8.36 11.943 %4.57 6.529
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.26 73.293
%62.31|167.512
ÜMİT UYSAL 		%0 0 %1.57 4.213 %2.38 6.406 %0 0 %6.47 17.394
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.05 22.012
%42.35|34.468
KADİR KUMBUL 		%0 0 %12.36 10.061 %1.48 1.201 %0.59 477 %16.18 13.171
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.27 3.650
%45.33|3.655
 %0 0 %1.97 159 %0 0 %0 0 %7.43 599
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 15.952
%50.38|22.604
 %0 0 %3.46 1.551 %4.00 1.796 %0 0 %6.61 2.965
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.44|75.632
 %26.29 45.774 %18.18 31.655 %2.00 3.483 %2.84 4.943 %7.26 12.637
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%31.68|5.826
 %20.93 3.849 %16.05 2.951 %0 0 %8.07 1.485 %23.27 4.280
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.82 19.648
%43.41|20.396
 %0 0 %6.71 3.152 %1.83 860 %0 0 %6.23 2.929
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.59 10.083
%48.28|12.951
 %0 0 %8.47 2.272 %0 0 %0 0 %5.67 1.520
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.29|13.831
 %25.82 7.885 %5.53 1.690 %0 0 %0.95 290 %22.41 6.843
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.90|17.458
 %35.58 12.447 %9.70 3.395 %0 0 %0 0 %4.82 1.687
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.03|2.246
 %30.36 1.747 %0 0 %24.81 1.428 %0 0 %0.85 49 %4.95 285
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.02|1.356
 %36.44 1.008 %0 0 %11.46 317 %0 0 %0 0 %3.07 85
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 16.075
%52.55|21.037
 %0 0 %2.29 917 %0 0 %0.74 297 %4.25 1.703
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.35 9.269
%42.49|11.141
 %0 0 %8.30 2.177 %1.86 488 %4.07 1.066 %7.93 2.079
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.12 118.924
%41.91|130.750
 %0 0 %2.85 8.879 %7.85 24.496 %0 0 %9.27 28.936
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.16 23.417
%54.22|50.457
 %0 0 %6.18 5.747 %1.98 1.838 %0.06 53 %12.41 11.549
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.14|17.808
 %40.77 15.733 %4.07 1.570 %0 0 %0.54 210 %8.48 3.272
KUMLUCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.22|17.058
 %12.57 5.762 %0 0 %3.18 1.457 %0 0 %11.17 5.117 %35.86 16.433
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.04 59.245
%45.71|64.418
 %0 0 %2.39 3.372 %0 0 %0.94 1.330 %8.92 12.570
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.60 74.004
%58.67|157.325
 %0 0 %2.43 6.518 %2.71 7.276 %0 0 %8.59 23.023
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.62 23.144
%41.62|33.654
 %0 0 %12.24 9.898 %1.42 1.151 %0.58 465 %15.52 12.550
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SEMİH ESEN 64.085 %66.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		GAYE DOĞANOĞLU 29.581 %30.86
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ SOYSAL 896 %0.93
Demokratik Sol Parti
DSP 		BUKET DAĞLI 775 %0.81
Vatan Partisi
VATAN 		TANZER ÖZDEMİR 215 %0.22
Demokrat Parti
DP 		ESHABİL ÖZALPAY 215 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ADEM SOLMAZ 91 %0.09
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUHİTTİN BÖCEK 32.327 %65.91
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ABDURRAHMAN YILMAZ 10.823 %22.07
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHTAP ABAY 4.731 %9.65
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET TEKİN 549 %1.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		İLKAY ÇETİN BATAN 289 %0.59
Demokrat Parti
DP 		NECMEDDİN BİLGİÇ 223 %0.45
Anavatan Partisi
ANAP 		HÜSEYİN EREN 105 %0.21
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		61.773 %64.50
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.256 %30.55
Saadet Partisi
SAADET 		1.227 %1.28
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.188 %1.24
Demokratik Sol Parti
DSP 		714 %0.75
Büyük Birlik Partisi
BBP 		686 %0.72
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		502 %0.52
Demokrat Parti
DP 		223 %0.23
Vatan Partisi
VATAN 		196 %0.20
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		45.877 %55.76
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.884 %22.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.921 %16.92
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.478 %1.80
Büyük Birlik Partisi
BBP 		447 %0.54
Saadet Partisi
SAADET 		357 %0.43
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		299 %0.36
Demokratik Sol Parti
DSP 		263 %0.32
Demokrat Parti
DP 		173 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		136 %0.17
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		115 %0.14
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		108 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		96 %0.12
Doğru Yol Partisi
DYP 		62 %0.08
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		41 %0.05
Millet Partisi
Millet 		20 %0.02
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		30.343 %62.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.528 %23.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.535 %11.34
Saadet Partisi
SAADET 		578 %1.18
Demokratik Sol Parti
DSP 		453 %0.93
Demokrat Parti
DP 		279 %0.57
Anavatan Partisi
ANAP 		114 %0.23
Kaynak: Anadolu Ajansı