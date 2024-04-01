BORÇKA SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.98|1.918EMRAH YILMAZ
|%39.24 1.298
|%0 0
|%0 0
|%0.12 4
|%0 0
|%2.66 88
|
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.40|4.444TURGAY ATASELİM
|%43.11 4.220
|%0 0
|%2.73 267
|%0.10 10
|%1.08 106
|%7.58 742
|
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.43 2.844
|
%51.29|3.283ERCAN ORHAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.28 274
|
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.92 5.259
|
%55.67|7.155UTKU CİHAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.41 438
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.23 1.415
|
%36.92|1.572ERHAN YILMAZ
|%0 0
|%12.17 518
|%0 0
|%0 0
|%17.68 753
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.74 6.262
|
%45.22|6.475BİLGEHAN ERDEM
|%0 0
|%6.02 862
|%0.17 24
|%0 0
|%4.85 695
|
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.25 1.419
|
%51.01|1.565MEHMET YILDIRIM
|%0 0
|%0 0
|%0.10 3
|%0 0
|%2.64 81
|
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.42|1.832DURMUŞ AYDİN
|%47.18 1.749
|%0 0
|%1.21 45
|%0 0
|%0 0
|%2.19 81
|
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.85 1.918
|
%46.98|1.965BARIŞ DEMİRCİ
|%0 0
|%0 0
|%0.12 5
|%1.24 52
|%5.81 243
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.36|1.740
|%42.13 1.400
|%0 0
|%0 0
|%0.21 7
|%0 0
|%5.30 176
|
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.37|4.332
|%41.16 4.019
|%0 0
|%3.76 367
|%0 0
|%0.34 33
|%10.37 1.013
|
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.07 2.868
|
%47.37|3.014
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%7.56 481
|
HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.90 5.082
|
%54.18|6.901
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.91 753
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.24 1.362
|
%37.68|1.592
|%0 0
|%10.72 453
|%0 0
|%0 0
|%19.36 818
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.70 5.936
|
%43.06|6.129
|%0 0
|%6.41 913
|%0.23 33
|%0 0
|%8.60 1.224
|
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.50 1.298
|
%47.97|1.465
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%9.53 291
|
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.70|1.765
|%44.27 1.638
|%0 0
|%2.43 90
|%0.35 13
|%0 0
|%5.24 194
|
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.41|1.890
|%39.60 1.648
|%0 0
|%3.17 132
|%0.07 3
|%0 0
|%11.75 489
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ERCAN ORHAN
|4.130
|%55.36
|
|ASLAN ATAN
|3.248
|%43.54
|
|MUSTAFA İSKENDEROĞLU
|68
|%0.91
|
|OSMAN KESKİN
|14
|%0.19
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ASLAN ATAN
|3.905
|%53.62
|
|ARİF SOLMAZ
|1.817
|%24.95
|
|ORAL KÜÇÜK
|1.446
|%19.85
|
|MUSTAFA İSKENDEROĞLU
|97
|%1.33
|
|RECEP ALİ DURMUŞ
|18
|%0.25
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ORAL KÜÇÜK
|2.071
|%33.72
|
|ASLAN ATAN
|1.933
|%31.47
|
|HASAN ÖZIŞIK
|1.917
|%31.21
|
|MELİH ENGİN YILDIRIM
|161
|%2.62
|
|HARUN DERECİ
|50
|%0.81
|
|CUMALİ AKGENÇ
|10
|%0.16