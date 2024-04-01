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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ŞAVŞAT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ŞAVŞAT Toplam Seçmen 4.852
  • Açılan Sandık 16
  • Kullanılan Oy 3.886
  • Geçerli Oy 3.707
  • Geçersiz Oy 179
  • Katılım Oranı %80.09
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

DURMUŞ AYDİN adalet-ve-kalkinma-partisi
DURMUŞ
AYDİN
%49.42 1.832 Oy
HAKAN GAZİOĞLU cumhuriyet-halk-partisi
HAKAN
GAZİOĞLU
%47.18 1.749 Oy
SEVİM ALTUN iyi-parti
SEVİM
ALTUN
%1.21 45 Oy
ZEKİ BİLGİN saadet-partisi
ZEKİ
BİLGİN
%0.89 33 Oy
DOĞAN CAN BİLGİN zafer-partisi
DOĞAN CAN
BİLGİN
%0.78 29 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.30 11 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.22 8 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 4.852
  • Kullanılan Oy 3.886
Adalet ve Kalkınma Partisi
%47.70 1.765 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%44.27 1.638 Oy
İyi Parti
%2.43 90 Oy
Sol Parti
%2.16 80 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%1.19 44 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.84 31 Oy
Saadet Partisi
%0.81 30 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.35 13 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.24 9 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.98|1.918
EMRAH YILMAZ 		%39.24 1.298 %0 0 %0 0 %0.12 4 %0 0 %2.66 88
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.40|4.444
TURGAY ATASELİM 		%43.11 4.220 %0 0 %2.73 267 %0.10 10 %1.08 106 %7.58 742
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.43 2.844
%51.29|3.283
ERCAN ORHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.28 274
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.92 5.259
%55.67|7.155
UTKU CİHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %3.41 438
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.23 1.415
%36.92|1.572
ERHAN YILMAZ 		%0 0 %12.17 518 %0 0 %0 0 %17.68 753
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.74 6.262
%45.22|6.475
BİLGEHAN ERDEM 		%0 0 %6.02 862 %0.17 24 %0 0 %4.85 695
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.25 1.419
%51.01|1.565
MEHMET YILDIRIM 		%0 0 %0 0 %0.10 3 %0 0 %2.64 81
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.42|1.832
DURMUŞ AYDİN 		%47.18 1.749 %0 0 %1.21 45 %0 0 %0 0 %2.19 81
YUSUFELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.85 1.918
%46.98|1.965
BARIŞ DEMİRCİ 		%0 0 %0 0 %0.12 5 %1.24 52 %5.81 243
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.36|1.740
 %42.13 1.400 %0 0 %0 0 %0.21 7 %0 0 %5.30 176
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.37|4.332
 %41.16 4.019 %0 0 %3.76 367 %0 0 %0.34 33 %10.37 1.013
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.07 2.868
%47.37|3.014
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.56 481
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.90 5.082
%54.18|6.901
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %5.91 753
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 1.362
%37.68|1.592
 %0 0 %10.72 453 %0 0 %0 0 %19.36 818
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.70 5.936
%43.06|6.129
 %0 0 %6.41 913 %0.23 33 %0 0 %8.60 1.224
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.50 1.298
%47.97|1.465
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %9.53 291
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.70|1.765
 %44.27 1.638 %0 0 %2.43 90 %0.35 13 %0 0 %5.24 194
YUSUFELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.41|1.890
 %39.60 1.648 %0 0 %3.17 132 %0.07 3 %0 0 %11.75 489
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NİHAT ACAR 1.886 %50.73
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AHMET SİNAN ÖZTÜRK 1.759 %47.31
Saadet Partisi
SAADET 		MİKAİL KOCA 26 %0.70
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FATİH KESKİN 15 %0.40
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AHMET SİNAN ÖZTÜRK 1.908 %50.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET NACİ KÖROĞLU 1.553 %41.14
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OSMAN SÜNER 197 %5.22
Demokrat Parti
DP 		NURBAY USTA 73 %1.93
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA BİBER 38 %1.01
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MURAT KARS 6 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET NACİ KÖROĞLU 1.248 %33.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN YILMAZ 925 %24.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TURHAN DEMİR 743 %19.83
Demokratik Sol Parti
DSP 		GÜNDÜZ ATABEK 597 %15.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NAZIR OCAK 170 %4.54
Demokrat Parti
DP 		ŞENER ÖZTÜRK 46 %1.23
Saadet Partisi
SAADET 		YENER GÖKBAŞİ 17 %0.45
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.853 %50.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.507 %41.32
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		207 %5.68
Saadet Partisi
SAADET 		49 %1.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		16 %0.44
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.41
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.775 %47.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.535 %41.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		252 %6.77
Demokrat Parti
DP 		70 %1.88
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		47 %1.26
Saadet Partisi
SAADET 		36 %0.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		10 %0.27
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.206 %32.18
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		919 %24.52
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		660 %17.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		611 %16.30
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		288 %7.68
Demokrat Parti
DP 		64 %1.71
Kaynak: Anadolu Ajansı