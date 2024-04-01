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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

YUSUFELİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • YUSUFELİ Toplam Seçmen 5.535
  • Açılan Sandık 19
  • Kullanılan Oy 4.406
  • Geçerli Oy 4.183
  • Geçersiz Oy 223
  • Katılım Oranı %79.60
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

BARIŞ DEMİRCİ cumhuriyet-halk-partisi
BARIŞ
DEMİRCİ
%46.98 1.965 Oy
MUSTAFA DEMİRKIRAN adalet-ve-kalkinma-partisi
MUSTAFA
DEMİRKIRAN
%45.85 1.918 Oy
CEMİL AŞCİ yeniden-refah-partisi
CEMİL
AŞCİ
%2.32 97 Oy
RAMİZ KELEŞ buyuk-birlik-partisi
RAMİZ
KELEŞ
%2.08 87 Oy
ERTUĞRUL KARADUMAN bagimsiz
ERTUĞRUL
KARADUMAN
%1.05 44 Oy
PARTİLER
Millet Partisi
%0.72 30 Oy
Saadet Partisi
%0.26 11 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.26 11 Oy
BAĞIMSIZ
%0.19 8 Oy
Zafer Partisi
%0.17 7 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 5.535
  • Kullanılan Oy 4.406
Adalet ve Kalkınma Partisi
%45.41 1.890 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%39.60 1.648 Oy
Yeniden Refah Partisi
%6.66 277 Oy
Büyük Birlik Partisi
%3.63 151 Oy
İyi Parti
%3.17 132 Oy
Millet Partisi
%0.72 30 Oy
Zafer Partisi
%0.62 26 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.12 5 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.07 3 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.98|1.918
EMRAH YILMAZ 		%39.24 1.298 %0 0 %0 0 %0.12 4 %0 0 %2.66 88
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.40|4.444
TURGAY ATASELİM 		%43.11 4.220 %0 0 %2.73 267 %0.10 10 %1.08 106 %7.58 742
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.43 2.844
%51.29|3.283
ERCAN ORHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.28 274
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.92 5.259
%55.67|7.155
UTKU CİHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %3.41 438
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.23 1.415
%36.92|1.572
ERHAN YILMAZ 		%0 0 %12.17 518 %0 0 %0 0 %17.68 753
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.74 6.262
%45.22|6.475
BİLGEHAN ERDEM 		%0 0 %6.02 862 %0.17 24 %0 0 %4.85 695
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.25 1.419
%51.01|1.565
MEHMET YILDIRIM 		%0 0 %0 0 %0.10 3 %0 0 %2.64 81
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.42|1.832
DURMUŞ AYDİN 		%47.18 1.749 %0 0 %1.21 45 %0 0 %0 0 %2.19 81
YUSUFELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.85 1.918
%46.98|1.965
BARIŞ DEMİRCİ 		%0 0 %0 0 %0.12 5 %1.24 52 %5.81 243
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.36|1.740
 %42.13 1.400 %0 0 %0 0 %0.21 7 %0 0 %5.30 176
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.37|4.332
 %41.16 4.019 %0 0 %3.76 367 %0 0 %0.34 33 %10.37 1.013
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.07 2.868
%47.37|3.014
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.56 481
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.90 5.082
%54.18|6.901
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %5.91 753
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 1.362
%37.68|1.592
 %0 0 %10.72 453 %0 0 %0 0 %19.36 818
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.70 5.936
%43.06|6.129
 %0 0 %6.41 913 %0.23 33 %0 0 %8.60 1.224
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.50 1.298
%47.97|1.465
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %9.53 291
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.70|1.765
 %44.27 1.638 %0 0 %2.43 90 %0.35 13 %0 0 %5.24 194
YUSUFELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.41|1.890
 %39.60 1.648 %0 0 %3.17 132 %0.07 3 %0 0 %11.75 489
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EYÜP AYTEKİN 1.819 %43.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BARIŞ DEMİRCİ 1.816 %43.10
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ERDAL DEMİRCİ 542 %12.86
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA AKSOY 23 %0.55
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NİYAZİ AYDEMİR 13 %0.31
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EYÜP AYTEKİN 2.039 %48.19
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YUSUF SAĞLAM 1.418 %33.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ZAFER ATALAY 490 %11.58
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 185 %4.37
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		EROL YILDIRIM 61 %1.44
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA AKSOY 38 %0.90
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EYÜP AYTEKİN 1.730 %48.28
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YUSUF SAĞLAM 1.281 %35.75
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		İBRAHİM YILDIRIM 323 %9.01
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AKIN POLAT 221 %6.17
Saadet Partisi
SAADET 		OSMAN KÜÇÜK 28 %0.78
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.855 %44.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.547 %37.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		728 %17.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		22 %0.53
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.26
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.082 %49.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.413 %33.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		588 %14.01
Saadet Partisi
SAADET 		54 %1.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		51 %1.22
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.700 %47.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.170 %32.87
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		334 %9.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		297 %8.34
Saadet Partisi
SAADET 		33 %0.93
Demokrat Parti
DP 		26 %0.73
Kaynak: Anadolu Ajansı