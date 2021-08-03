|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %0
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CİZRE
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜÇLÜKONAK
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İDİL
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ULUDERE
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALVEREN
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BAŞVERİMLİ
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ÇALIŞKAN
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FINDIK
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GÖRÜMLÜ
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HİLAL
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KARALAR
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KASRİK
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KUMÇATI
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SIRTKÖY
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ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
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UZUNGEÇİT
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