|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT ATICI
|0
|%0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ÇEK
|0
|%0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZCAN AKSOY
|0
|%0
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
|FATIMA BEYZA YARDIM
|0
|%0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|NECDET HAMDİ HAZNEDAR
|0
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN HASIRCI
|0
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCÜMENT ORHAN
|0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN
|0
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
|OZAN AKÇA
|0
|%0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLAY KIRCELLİ
|0
|%0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM TANRIVERDİ
|0
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AFACAN KEMAL CAN
|0
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT ULUN
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHDİ VELİ YÜKSEKAL
|0
|%0
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ERGÖR
|0
|%0
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