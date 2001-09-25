BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Adana Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT ATICI 0 %0 Detay
CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ÇEK 0 %0 Detay
ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZCAN AKSOY 0 %0 Detay
FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
FATIMA BEYZA YARDIM 0 %0 Detay
İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
NECDET HAMDİ HAZNEDAR 0 %0 Detay
KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN HASIRCI 0 %0 Detay
KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
ERCÜMENT ORHAN 0 %0 Detay
KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ÇAĞRI ÇAMURDAN 0 %0 Detay
POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
OZAN AKÇA 0 %0 Detay
SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLAY KIRCELLİ 0 %0 Detay
SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM TANRIVERDİ 0 %0 Detay
SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
AFACAN KEMAL CAN 0 %0 Detay
TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT ULUN 0 %0 Detay
YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHDİ VELİ YÜKSEKAL 0 %0 Detay
YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ERGÖR 0 %0 Detay