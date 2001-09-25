|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ESMAGÜL TAŞPINAR
|0
|%0
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL ŞAHİN
|0
|%0
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ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN DALLI
|0
|%0
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DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
|DÖNDÜ KOYMAT
|0
|%0
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DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM SOLMAZ
|0
|%0
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ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT DOĞAN
|0
|%0
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FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL TARKAN UYSUN
|0
|%0
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GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR YAYLA
|0
|%0
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GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZAYİ BİLİCİ
|0
|%0
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İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN BİLİCİ
|0
|%0
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KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL KOYMAT
|0
|%0
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KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP DOĞAN
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH EMRE KAPLAN
|0
|%0
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KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR HÜSEYİN ÖZCAN
|0
|%0
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KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NAHİT TAŞPINAR
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|YAHYA ÇUBUKÇU
|0
|%0
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MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN KOCAAKCA
|0
|%0
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MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE GÜL
|0
|%0
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SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AZİZ GÜNYELİ
|0
|%0
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