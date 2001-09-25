BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
ESMAGÜL TAŞPINAR 0 %0 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL ŞAHİN 0 %0 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN DALLI 0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
DÖNDÜ KOYMAT 0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM SOLMAZ 0 %0 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT DOĞAN 0 %0 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL TARKAN UYSUN 0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR YAYLA 0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
SEZAYİ BİLİCİ 0 %0 Detay
İBRADI
Açılan Sandık Oranı %0
ENGİN BİLİCİ 0 %0 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL KOYMAT 0 %0 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %0
ZEYNEP DOĞAN 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH EMRE KAPLAN 0 %0 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR HÜSEYİN ÖZCAN 0 %0 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NAHİT TAŞPINAR 0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
YAHYA ÇUBUKÇU 0 %0 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KOCAAKCA 0 %0 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
EMRE GÜL 0 %0 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZ GÜNYELİ 0 %0 Detay