|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP MISIR
|0
|%0
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KESKİN
|0
|%0
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
|OKTAY ERPOLAT
|0
|%0
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜRHAN MAGUNACI
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA KESKİN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ KESKİN
|0
|%0
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN KESKİN
|0
|%0
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA ÇELİK
|0
|%0
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NİYAZİ AYDEMİR
|0
|%0
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