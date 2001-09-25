BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP MISIR 0 %0 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KESKİN 0 %0 Detay
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
OKTAY ERPOLAT 0 %0 Detay
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGÜRHAN MAGUNACI 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA KESKİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ KESKİN 0 %0 Detay
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN KESKİN 0 %0 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA ÇELİK 0 %0 Detay
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
NİYAZİ AYDEMİR 0 %0 Detay