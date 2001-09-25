|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMZA BİLGİ
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDÜSSAMET TAŞIN
|0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ YILDIRIM
|0
|%0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ŞİMŞEK
|0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ COŞKUN
|0
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|RIZA BARIŞ
|0
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT KAYA
|0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE DURAN
|0
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT KALEM
|0
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|DERYA ÇOBAN
|0
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ AYDIN
|0
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYFETTİN BARLAS
|0
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES TAKSİM
|0
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN İZ
|0
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM SARIGÖL
|0
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMET AYDIN BAŞ
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH BEZCİ
|0
|%0
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