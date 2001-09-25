BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
HAMZA BİLGİ 0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
ABDÜSSAMET TAŞIN 0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ YILDIRIM 0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ŞİMŞEK 0 %0 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ COŞKUN 0 %0 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA BARIŞ 0 %0 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT KAYA 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE DURAN 0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT KALEM 0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
DERYA ÇOBAN 0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ AYDIN 0 %0 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
SEYFETTİN BARLAS 0 %0 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
ENES TAKSİM 0 %0 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN İZ 0 %0 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM SARIGÖL 0 %0 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
SAMET AYDIN BAŞ 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH BEZCİ 0 %0 Detay