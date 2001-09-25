|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|BAHRİ KANAAT
|0
|%0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|RUHİ KARABAŞ
|0
|%0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRCAN TEZ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALTIN
|0
|%0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN HASTÜRK
|0
|%0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜLFÜ ŞABUL
|0
|%0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCER ADIYAMAN
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURAY HASTÜRK
|0
|%0
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