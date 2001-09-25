BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
BAHRİ KANAAT 0 %0 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
RUHİ KARABAŞ 0 %0 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
GÜRCAN TEZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALTIN 0 %0 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
METİN HASTÜRK 0 %0 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
ZÜLFÜ ŞABUL 0 %0 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCER ADIYAMAN 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
NURAY HASTÜRK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay