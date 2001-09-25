|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZELİHA AĞLADIOĞLU
|0
|%0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK ŞENOL DOĞAN
|0
|%0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TARIK ÖZCAN
|0
|%0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL İNCEAYAN
|0
|%0
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇELİK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YAĞCI
|0
|%0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH ÇEKİCİ
|0
|%0
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ALTINEL
|0
|%0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT HAYRİ SAPMAZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÜMÜŞ
|0
|%0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH KARAKAYA
|0
|%0
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS EMRE YAMAK
|0
|%0
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