BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
ZELİHA AĞLADIOĞLU 0 %0 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
BURAK ŞENOL DOĞAN 0 %0 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TARIK ÖZCAN 0 %0 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL İNCEAYAN 0 %0 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇELİK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YAĞCI 0 %0 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH ÇEKİCİ 0 %0 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ALTINEL 0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
SUAT HAYRİ SAPMAZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÜMÜŞ 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
EMRAH KARAKAYA 0 %0 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS EMRE YAMAK 0 %0 Detay