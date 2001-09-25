|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET PORTAKAL
|0
|%0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR KOCAMAN
|0
|%0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED KESKİN
|0
|%0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN ORAL
|0
|%0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|RIZA ÇETİNKAYA
|0
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|DİNÇER EROL
|0
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ KOÇAŞ
|0
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KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN MEMİŞ
|0
|%0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AKTAŞ
|0
|%0
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER BATTAL
|0
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|NECİP ALBAYRAK
|0
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL YILDIZ
|0
|%0
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN DİNÇ
|0
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ALİ VARLI
|0
|%0
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMİL BEKTAŞ
|0
|%0
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KORAL
|0
|%0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|SERCAN ATAKAN
|0
|%0
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