BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET PORTAKAL 0 %0 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR KOCAMAN 0 %0 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED KESKİN 0 %0 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
AYHAN ORAL 0 %0 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
DİNÇER EROL 0 %0 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
BARIŞ KOÇAŞ 0 %0 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OSMAN MEMİŞ 0 %0 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN AKTAŞ 0 %0 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER BATTAL 0 %0 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
NECİP ALBAYRAK 0 %0 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL YILDIZ 0 %0 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN DİNÇ 0 %0 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ALİ VARLI 0 %0 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
CEMİL BEKTAŞ 0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KORAL 0 %0 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
SERCAN ATAKAN 0 %0 Detay