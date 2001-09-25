BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP PARLAK 0 %0 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR CEBESOY 0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ÇİNAR 0 %0 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER AKBURAK 0 %0 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT ŞENAY 0 %0 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ HAYDAR CEYLAN 0 %0 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF AĞIRKAYA 0 %0 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
ERSİN AYDINLI 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KÖROĞLU 0 %0 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT ÖZKAN 0 %0 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN TÜYSÜZ 0 %0 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
BARBAROS HAYRETTİN AKBURAK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KARATAŞ 0 %0 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
SELÇUK KARATAŞ 0 %0 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
NAZİF SARIHAN 0 %0 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE AKBURAK 0 %0 Detay