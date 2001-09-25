|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP PARLAK
|0
|%0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞAR CEBESOY
|0
|%0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ÇİNAR
|0
|%0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER AKBURAK
|0
|%0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT ŞENAY
|0
|%0
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ HAYDAR CEYLAN
|0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF AĞIRKAYA
|0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSİN AYDINLI
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KÖROĞLU
|0
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT ÖZKAN
|0
|%0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN TÜYSÜZ
|0
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|BARBAROS HAYRETTİN AKBURAK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KARATAŞ
|0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK KARATAŞ
|0
|%0
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZİF SARIHAN
|0
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE AKBURAK
|0
|%0
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