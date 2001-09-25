BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YAĞAŞ 0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
SELİN ŞENDİL 0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ BEZİRGAN 0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN PEKCAN 0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR FURKAN BORAN 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL BIYIKLI 0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT BAYRAM 0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
ARİF BAŞKAYA 0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ HAYDAR HASPULAT 0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KARAKELLE 0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER ERKAN 0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
DÖNE KIPIR 0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ CAN SARIKAYA 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
TACETTİN ÇİYİM 0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE AVCI 0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BAŞKAYA 0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN TANRIVERDİ 0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER UÇAR 0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ 0 %0 Detay