|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YAĞAŞ
|0
|%0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİN ŞENDİL
|0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ BEZİRGAN
|0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN PEKCAN
|0
|%0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR FURKAN BORAN
|0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL BIYIKLI
|0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT BAYRAM
|0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF BAŞKAYA
|0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ HAYDAR HASPULAT
|0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KARAKELLE
|0
|%0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER ERKAN
|0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|DÖNE KIPIR
|0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ CAN SARIKAYA
|0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|TACETTİN ÇİYİM
|0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE AVCI
|0
|%0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAŞKAYA
|0
|%0
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN TANRIVERDİ
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER UÇAR
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERAFETTİN MUTLUBAŞ
|0
|%0
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