BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
ESRA KARATAŞ 0 %0 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER GÜL 0 %0 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
SEVDE GÜL GARAÇOĞLU 0 %0 Detay
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLTEN ACAR 0 %0 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP TAŞTEKİN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT ATASEVEN 0 %0 Detay
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
GÜL ALİ KELEŞOĞLU 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SİYAMİ TAŞDEMİR 0 %0 Detay
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN YILDIRIM 0 %0 Detay