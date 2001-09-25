|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ESRA KARATAŞ
|0
|%0
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CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN ÖZTÜRK
|0
|%0
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ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER GÜL
|0
|%0
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GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVDE GÜL GARAÇOĞLU
|0
|%0
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GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLTEN ACAR
|0
|%0
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KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP TAŞTEKİN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT ATASEVEN
|0
|%0
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YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜL ALİ KELEŞOĞLU
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SİYAMİ TAŞDEMİR
|0
|%0
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BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN YILDIRIM
|0
|%0
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