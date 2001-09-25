|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ÖKTEN
|0
|%0
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL AKTAŞ
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜRKAN ÇALIŞKAN
|0
|%0
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER ŞEN
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY AKDEMİR
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVGİ EROL
|0
|%0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERCAN HASÇELİK
|0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRİ MERMERTAŞ
|0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDA AĞIRDİL
|0
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT GÜNAYDIN
|0
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL ÖZ
|0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BARIŞ ÇALIKUŞU
|0
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEÇKİN YAVAŞ
|0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİYE AŞIK
|0
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