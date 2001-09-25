BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
RİYAT ARSLAN 0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
FEHİM BAYIR 0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
MÜMTAZ CEYLAN 0 %0 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KÜÇÜK 0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
FEHMİ GÜZELMANSUR 0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
ERDİNÇ SAY 0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SAVCUN 0 %0 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
KANAN KARA 0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF DOĞAN 0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ÖZSOY 0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH BOZDOĞAN 0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
HAMİDE BOZDOĞAN 0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
ATIF CEYLAN 0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN BOZDOĞAN 0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
MALİK SÖKMEN 0 %0 Detay