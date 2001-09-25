|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|RİYAT ARSLAN
|0
|%0
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|FEHİM BAYIR
|0
|%0
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜMTAZ CEYLAN
|0
|%0
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KÜÇÜK
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %0
|FEHMİ GÜZELMANSUR
|0
|%0
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDİNÇ SAY
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SAVCUN
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %0
|KANAN KARA
|0
|%0
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF DOĞAN
|0
|%0
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ÖZSOY
|0
|%0
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH BOZDOĞAN
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMİDE BOZDOĞAN
|0
|%0
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ATIF CEYLAN
|0
|%0
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN BOZDOĞAN
|0
|%0
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MALİK SÖKMEN
|0
|%0
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