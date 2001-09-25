BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN GÜNGÖR 0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
CELALETTİN ÖZCAN 0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ERTAN GÖKGÖZ 0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY URTEKİN 0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
ERSAN İLTER 0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
CAVİT ÖZDOĞAN 0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
DİLBER NAZLI VESEK 0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
RIZA KAAN KARACA 0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR 0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
NUH NACİ AKAY 0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET YÜKSEL 0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKSOY 0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT TOSMAK 0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
KADRİYE ÖZKUL 0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH EMRAH İŞLER 0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
EREN ŞİMŞEK 0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR ŞAHİN ÇINAR 0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL AKGÜL 0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YANIK 0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
EYÜP GÜNDOĞDU 0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
KAMURAN ÇALIŞ 0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDUL KADİR İNAN 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
NURCAN SABUR 0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
FERİDUN AKBAY 0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ 0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
SERAP İRDEMEN 0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
PERVİN BOZKURT 0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
ENES EMRE AYDIN 0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ KAÇAR 0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET RAUF BAHADIR 0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL AKDENİZ 0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN KELLE 0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN TURGUT 0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ALBAYRAK 0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ HAYDAR ÖZTÜRK 0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
HEDİYE ARSLAN 0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
ERSAN GÖKGÖZ 0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS BALLI 0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
SEHER TORAMAN 0 %0 Detay