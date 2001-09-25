|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN GÜNGÖR
|0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|CELALETTİN ÖZCAN
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTAN GÖKGÖZ
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY URTEKİN
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSAN İLTER
|0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|CAVİT ÖZDOĞAN
|0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLBER NAZLI VESEK
|0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|RIZA KAAN KARACA
|0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜŞTAK ENGİN TAŞTEMÜR
|0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|NUH NACİ AKAY
|0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET YÜKSEL
|0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKSOY
|0
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BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT TOSMAK
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|KADRİYE ÖZKUL
|0
|%0
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ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH EMRAH İŞLER
|0
|%0
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ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|EREN ŞİMŞEK
|0
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ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR ŞAHİN ÇINAR
|0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜKSEL AKGÜL
|0
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EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YANIK
|0
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FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|EYÜP GÜNDOĞDU
|0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMURAN ÇALIŞ
|0
|%0
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GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDUL KADİR İNAN
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|NURCAN SABUR
|0
|%0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|FERİDUN AKBAY
|0
|%0
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KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ
|0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERAP İRDEMEN
|0
|%0
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MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|PERVİN BOZKURT
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES EMRE AYDIN
|0
|%0
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SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ KAÇAR
|0
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SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET RAUF BAHADIR
|0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL AKDENİZ
|0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN KELLE
|0
|%0
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SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN TURGUT
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ALBAYRAK
|0
|%0
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
|0
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TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|HEDİYE ARSLAN
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSAN GÖKGÖZ
|0
|%0
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ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS BALLI
|0
|%0
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|SEHER TORAMAN
|0
|%0
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