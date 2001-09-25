BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA BERK 0 %0 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
EMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN 0 %0 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEREFETTİN ÖZDEMİR 0 %0 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %0
EYGİ NİSA ÇARKÇI 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
TALİP BORA 0 %0 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM POLAT 0 %0 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN AYTAŞ 0 %0 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
ÇİĞDEM CİVELEK 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay