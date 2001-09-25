|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA BERK
|0
|%0
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE MÜNEVVER KAHRAMAN
|0
|%0
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEREFETTİN ÖZDEMİR
|0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|EYGİ NİSA ÇARKÇI
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TALİP BORA
|0
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM POLAT
|0
|%0
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN AYTAŞ
|0
|%0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÇİĞDEM CİVELEK
|0
|%0
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