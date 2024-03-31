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MUSTAFA EZER BTP
KASTAMONU / ABANA
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AHMET SÜRÜCÜ BTP
KASTAMONU / AĞLI
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NİHAT KARAGÖZ BTP
KASTAMONU / ARAÇ
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NİHAT GÜLER BTP
KASTAMONU / AZDAVAY
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MEHMET HAYDAR GÜLEN BTP
KASTAMONU / BOZKURT
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HAKAN KAYACAN BTP
KASTAMONU / ÇATALZEYTİN
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MUSA COŞGUN BTP
KASTAMONU / CİDE
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EDA ELİF SÜRÜCÜ BTP
KASTAMONU / DADAY
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PERİHAN KIRIŞTIOĞLU BTP
KASTAMONU / DEVREKANİ
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EMİN ZORALİOĞLU BTP
KASTAMONU / DOĞANYURT
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İSMAİL YIĞ BTP
KASTAMONU / HANÖNÜ
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MERYEM YAMANCAN BTP
KASTAMONU / İHSANGAZİ
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YASİN KUMRU BTP
KASTAMONU / İNEBOLU
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TAYYİBE KÜÇÜKHASAN BTP
KASTAMONU / KÜRE
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MURAT GÜLEN BTP
KASTAMONU / MERKEZ
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FERİDE NAMLIER BTP
KASTAMONU / PINARBAŞI
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KENAN BEKTAŞ BTP
KASTAMONU / ŞENPAZAR
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MUSA ÇOBAN BTP
KASTAMONU / SEYDİLER
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GÜLER ÖZDEMİR BTP
KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ
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İLKER AYDIN BTP
KASTAMONU / TOSYA