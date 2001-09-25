|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EDA TOKGÖZ
|0
|%0
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|SIDIKA AKÇİN
|0
|%0
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT ÖZTÜRK
|0
|%0
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DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN HATAL
|0
|%0
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KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|VURAL ŞENTÜRK
|0
|%0
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KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH YAMANEL
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TONBAZ
|0
|%0
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SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL AÇIKGÖZ
|0
|%0
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YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAMİ GÖBÜL
|0
|%0
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