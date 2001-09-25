BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
EDA TOKGÖZ 0 %0 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
SIDIKA AKÇİN 0 %0 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT ÖZTÜRK 0 %0 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN HATAL 0 %0 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
VURAL ŞENTÜRK 0 %0 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH YAMANEL 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TONBAZ 0 %0 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL AÇIKGÖZ 0 %0 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
SELAMİ GÖBÜL 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay