BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR ÇİLOĞLU 0 %0 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÜNVEREN 0 %0 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ KARADENİZ 0 %0 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
NECİP TAHA KESKİN 0 %0 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
MERTCAN GÜÇLÜ 0 %0 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET EMİN YALAZ 0 %0 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH YETGİN 0 %0 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
CELALEDDİN ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP KUZAY 0 %0 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KOCAMAN 0 %0 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK AKSU 0 %0 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN BEKTAŞ 0 %0 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
NAİM CAN 0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
SEBAHATTİN AYTAÇ 0 %0 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN BÜYÜKGÜLER 0 %0 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
HALİME KESKİN 0 %0 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN YENTÜRK 0 %0 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
RUKİYE KÜÇÜKASLAN 0 %0 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS YAZGI 0 %0 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
GAZİ TAYFUR 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
HALİM CAN 0 %0 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
TUĞBA ATÇEKEN 0 %0 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %0
HACER DİDEM ERDOĞDU 0 %0 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
TAHİR ARIÇ 0 %0 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
NİYAZİ TAYFUR 0 %0 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
SÜRREYYA BAŞARAN 0 %0 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ZERRİN KARADEMİR 0 %0 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
NUREDDİN ÜNVEREN 0 %0 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER KÜÇÜKİBİŞ 0 %0 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS ERÖZLÜ 0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN UZUN 0 %0 Detay