|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR ÇİLOĞLU
|0
|%0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÜNVEREN
|0
|%0
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AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİ KARADENİZ
|0
|%0
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ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|NECİP TAHA KESKİN
|0
|%0
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BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MERTCAN GÜÇLÜ
|0
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BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET EMİN YALAZ
|0
|%0
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH YETGİN
|0
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ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %0
|CELALEDDİN ÖZTÜRK
|0
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ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP KUZAY
|0
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DERBENT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KOCAMAN
|0
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DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK AKSU
|0
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DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN BEKTAŞ
|0
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EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİM CAN
|0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEBAHATTİN AYTAÇ
|0
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GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN BÜYÜKGÜLER
|0
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HADİM
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİME KESKİN
|0
|%0
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HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN YENTÜRK
|0
|%0
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HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|RUKİYE KÜÇÜKASLAN
|0
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ILGIN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS YAZGI
|0
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KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %0
|GAZİ TAYFUR
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİM CAN
|0
|%0
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KARATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞBA ATÇEKEN
|0
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KULU
Açılan Sandık Oranı %0
|HACER DİDEM ERDOĞDU
|0
|%0
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MERAM
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHİR ARIÇ
|0
|%0
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|NİYAZİ TAYFUR
|0
|%0
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜRREYYA BAŞARAN
|0
|%0
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZERRİN KARADEMİR
|0
|%0
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TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|NUREDDİN ÜNVEREN
|0
|%0
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER KÜÇÜKİBİŞ
|0
|%0
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|YUNUS ERÖZLÜ
|0
|%0
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YUNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN UZUN
|0
|%0
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