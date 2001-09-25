BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KARA 0 %0 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM YURTSEVER 0 %0 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ORUÇ 0 %0 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TURAN SOLGUN 0 %0 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
DERYA NEZİR 0 %0 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
ABUZER AVŞAR 0 %0 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT KARABULUT 0 %0 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKERİYA BOZKURTOĞLU 0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT KARA 0 %0 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
HÜLYA CENK 0 %0 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ALYÜZ 0 %0 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
CAHİDE KARABAŞ 0 %0 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
İSMET TORUN 0 %0 Detay