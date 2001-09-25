|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KARA
|0
|%0
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM YURTSEVER
|0
|%0
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ORUÇ
|0
|%0
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TURAN SOLGUN
|0
|%0
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
|DERYA NEZİR
|0
|%0
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABUZER AVŞAR
|0
|%0
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT KARABULUT
|0
|%0
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKERİYA BOZKURTOĞLU
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT KARA
|0
|%0
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜLYA CENK
|0
|%0
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ALYÜZ
|0
|%0
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CAHİDE KARABAŞ
|0
|%0
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET TORUN
|0
|%0
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