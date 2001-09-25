|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KEMAL KAMBUROĞLU
|0
|%0
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MELEK TEZKERECİOĞLU
|0
|%0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT NEBİOĞLU
|0
|%0
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT GERZ
|0
|%0
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİNE ERGENÇ
|0
|%0
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMALİ AKGENÇ
|0
|%0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEVKET COŞKUN
|0
|%0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE AKGENÇ
|0
|%0
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT TEZKERECİOĞLU
|0
|%0
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAVA PEÇE
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN PEÇE
|0
|%0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL PEHLİVANLAR
|0
|%0
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