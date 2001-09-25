|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|RUHİ SARI
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF CERRAHOĞLU
|0
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DOĞAN
|0
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|NURİYE UYGUN
|0
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN KARAKAŞ
|0
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP HAYIR
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN CEYLAN
|0
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN DAĞDEVİREN
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
|HURZEM TURGUT
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT ÇORBACI
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ KILINÇ
|0
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SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMA ORAK
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ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYHAN KARAYANIK
|0
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ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖNDER YILMAZ
|0
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YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLSÜN ÇINAR
|0
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ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ATEŞ
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
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SIZIR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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