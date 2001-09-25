BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
SAMET AYVAZ 0 %0 Detay
ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT DEMİRTÜRKOĞLU 0 %0 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
FERDİ ŞAHİNTÜRK 0 %0 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ TERZİ 0 %0 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KUL 0 %0 Detay
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ALTUNBAŞ 0 %0 Detay
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR GENÇCAN 0 %0 Detay
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH YILDIZ 0 %0 Detay
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKIL 0 %0 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ABDURRAHMAN SAKA 0 %0 Detay
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET BEKTAŞ 0 %0 Detay
OF
Açılan Sandık Oranı %0
AVNİ KALEMCİ 0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET REMZİ KASIM 0 %0 Detay
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ UZUN 0 %0 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
YILDIRAY YILDIRIM 0 %0 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ÖZDEMİR 0 %0 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT DURSUN 0 %0 Detay