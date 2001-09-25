|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEBAHATTİN GENÇER
|0
|%0
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR ÇOBAN
|0
|%0
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAVVA ÇAKIN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN UĞUR
|0
|%0
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KAZAN
|0
|%0
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|NESRİN AÇIKGÖZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAKİR TÜRKMEN
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM İLKÇAĞI
|0
|%0
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %0
|FADİME KANDİLLİ
|0
|%0
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YENER ÇOBAN
|0
|%0
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEVLÜT ÇAKIN
|0
|%0
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