BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
SEBAHATTİN GENÇER 0 %0 Detay
EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
HAYDAR ÇOBAN 0 %0 Detay
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
HAVVA ÇAKIN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN UĞUR 0 %0 Detay
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KAZAN 0 %0 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
NESRİN AÇIKGÖZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAKİR TÜRKMEN 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM İLKÇAĞI 0 %0 Detay
SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %0
FADİME KANDİLLİ 0 %0 Detay
TATAR
Açılan Sandık Oranı %0
YENER ÇOBAN 0 %0 Detay
YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %0
MEVLÜT ÇAKIN 0 %0 Detay