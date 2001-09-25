BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
GÜVEN GÖLE 0 %0 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN SERVET ÖRPEK 0 %0 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN GANİLER 0 %0 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE TOP 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SEVGİ MEMİŞ 0 %0 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
YAĞMUR AKYÜZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞEGÜL BAKIŞ 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ELİF BAKIŞ 0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
MUHSİN NURKAN 0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %0
FEYZA ARI 0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLSÜM AYDIN 0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
RAİF EREN 0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
YEŞİM AKKUŞ 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM BAKIŞ 0 %0 Detay