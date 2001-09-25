|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜVEN GÖLE
|0
|%0
|Detay
|
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN SERVET ÖRPEK
|0
|%0
|Detay
|
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN GANİLER
|0
|%0
|Detay
|
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE TOP
|0
|%0
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVGİ MEMİŞ
|0
|%0
|Detay
|
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|YAĞMUR AKYÜZ
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞEGÜL BAKIŞ
|0
|%0
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ELİF BAKIŞ
|0
|%0
|Detay
|
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHSİN NURKAN
|0
|%0
|Detay
|
KORU
Açılan Sandık Oranı %0
|FEYZA ARI
|0
|%0
|Detay
|
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLSÜM AYDIN
|0
|%0
|Detay
|
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAİF EREN
|0
|%0
|Detay
|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|YEŞİM AKKUŞ
|0
|%0
|Detay
|
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM BAKIŞ
|0
|%0
|Detay