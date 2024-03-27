BĞMSZ

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    BĞMSZ
BĞMSZ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRSU
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HARMANCIK
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İNEGÖL
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İZNİK
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KARACABEY
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KELES
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
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MUDANYA
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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NİLÜFER
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ORHANELİ
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ORHANGAZİ
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OSMANGAZİ
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YENİŞEHİR
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
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