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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SINDIRGI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SINDIRGI Toplam Seçmen 28.557
  • Açılan Sandık 122
  • Kullanılan Oy 26.148
  • Geçerli Oy 24.208
  • Geçersiz Oy 1.940
  • Katılım Oranı %91.56
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

SERKAN SAK cumhuriyet-halk-partisi
SERKAN
SAK
%52.57 12.725 Oy
EKREM YAVAŞ adalet-ve-kalkinma-partisi
EKREM
YAVAŞ
%40.16 9.722 Oy
KASIM ASLAN yeniden-refah-partisi
KASIM
ASLAN
%3.17 768 Oy
ÇAĞLAR EMRAH DOĞRU iyi-parti
ÇAĞLAR EMRAH
DOĞRU
%1.57 379 Oy
ŞENER CENGİZ buyuk-birlik-partisi
ŞENER
CENGİZ
%0.87 211 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.45 108 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.36 87 Oy
Zafer Partisi
%0.35 85 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.33 79 Oy
Hür Dava Partisi
%0.18 44 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 28.557
  • Kullanılan Oy 26.144
Cumhuriyet Halk Partisi
%51.34 12.324 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.10 9.626 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.73 895 Oy
İyi Parti
%2.19 526 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.90 217 Oy
Saadet Partisi
%0.52 126 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.37 88 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.22 52 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.17 42 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.75 36.728
%37.81|42.408
HAKAN ŞEHİRLİ 		%0 0 %2.49 2.793 %0 0 %19.10 21.421 %7.85 8.808
AYVALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.24 15.857
%58.44|26.298
MESUT ERGİN 		%0 0 %1.64 738 %1.84 830 %0.30 135 %2.54 1.142
BALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.85 4.746
%48.74|4.835
ORHAN GAGA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.74 73 %2.67 265
BANDIRMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.19 38.873
%50.95|49.280
DURSUN MİRZA 		%0 0 %3.31 3.200 %0 0 %0.53 515 %5.02 4.860
BİGADİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.43|15.573
MUSTAFA GÖKSEL 		%44.56 14.327 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.01 2.253
BURHANİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 15.922
%48.31|19.156
ALİ KEMAL DEVECİLER 		%0 0 %5.11 2.027 %1.66 660 %0 0 %4.76 1.886
DURSUNBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.86|12.893
RAMAZAN BAHÇAVAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %41.14 9.010
EDREMİT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.54 38.470
%51.11|51.018
MEHMET ERTAŞ 		%0 0 %2.86 2.853 %2.52 2.515 %0.02 20 %4.96 4.950
ERDEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.81 6.576
%62.30|12.879
BURHAN KARIŞIK 		%0 0 %3.06 633 %0 0 %0.43 88 %2.40 496
GÖMEÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.83|4.613
MELİH BAĞCI 		%30.47 3.360 %18.26 2.014 %3.68 406 %0 0 %5.76 635
GÖNEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.02 19.110
%50.67|25.466
İBRAHİM PALAZ 		%0 0 %6.07 3.050 %0 0 %0 0 %5.24 2.636
HAVRAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.30|9.609
EMİN ERSOY 		%33.30 6.117 %0 0 %12.30 2.259 %0 0 %0 0 %2.11 387
İVRİNDİ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.54 10.560 %0 0 %0 0
%49.32|11.438
ÖNDER LAPANTA 		%0 0 %0 0 %5.14 1.192
KARESİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.72 43.014
%47.36|55.471
MESUT AKBIYIK 		%0 0 %2.54 2.973 %0 0 %5.58 6.538 %7.80 9.135
KEPSUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.38|7.144
İSMAİL CANKUL 		%16.14 2.289 %0 0 %0 0 %0 0 %0.21 30 %33.27 4.718
MANYAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.82 5.758
%47.49|6.101
AHMET DURU 		%0 0 %3.57 458 %0 0 %0 0 %4.13 530
MARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.58 3.051
%59.04|4.551
AYDIN DİNÇER 		%0 0 %0.31 24 %0 0 %0 0 %1.06 82
SAVAŞTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.68 5.142
%49.76|5.858
ALİ KOYUNCU 		%0 0 %4.83 569 %0 0 %0 0 %1.72 203
SINDIRGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 9.722
%52.57|12.725
SERKAN SAK 		%0 0 %1.57 379 %0 0 %0 0 %5.71 1.382
SUSURLUK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.25|10.816
HAKAN YILDIRIM SEMİZEL 		%33.42 8.356 %17.87 4.468 %0 0 %0 0 %5.46 1.366
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTIEYLÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.34 42.682
%46.39|51.639
 %0 0 %3.26 3.628 %0 0 %1.24 1.379 %10.77 11.989
AYVALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.06 14.428
%56.99|25.649
 %0 0 %2.98 1.341 %2.61 1.177 %0 0 %5.37 2.415
BALYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.44 4.685
%48.33|4.773
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.22 417
BANDIRMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.71 36.505
%49.41|47.830
 %0 0 %4.25 4.112 %1.22 1.183 %0 0 %7.42 7.179
BİGADİÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.65|15.255
 %43.24 13.844 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %9.11 2.918
BURHANİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.05 14.673
%49.47|19.592
 %0 0 %5.53 2.190 %1.96 777 %0 0 %6.00 2.375
DURSUNBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.50|12.729
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %41.50 9.031
EDREMİT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.95 35.851
%51.02|50.879
 %0 0 %3.55 3.537 %2.75 2.743 %0 0 %6.73 6.711
ERDEK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.67 6.530
%59.66|12.300
 %0 0 %4.45 918 %0 0 %0.31 64 %3.90 804
GÖMEÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.39|4.760
 %28.90 3.171 %17.44 1.913 %4.16 456 %0 0 %6.12 671
GÖNEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.61 19.350
%47.77|23.943
 %0 0 %6.58 3.297 %0 0 %0 0 %7.04 3.528
HAVRAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.12|9.545
 %33.84 6.198 %0 0 %11.27 2.064 %0 0 %0 0 %2.76 506
İVRİNDİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.28|10.877
 %0 0 %0 0 %45.60 10.491 %0 0 %0 0 %7.12 1.638
KARESİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.91 44.214
%47.78|55.717
 %0 0 %3.35 3.907 %0 0 %0.94 1.093 %10.02 11.690
KEPSUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.93|7.352
 %18.81 2.663 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %29.26 4.143
MANYAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.25 5.517
%46.28|5.903
 %0 0 %3.87 493 %0 0 %0 0 %6.60 842
MARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.34 3.018
%54.08|4.149
 %0 0 %0.56 43 %0 0 %4.76 365 %1.26 97
SAVAŞTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.05 5.032
%47.60|5.563
 %0 0 %7.43 868 %0 0 %0 0 %1.93 225
SINDIRGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.10 9.626
%51.34|12.324
 %0 0 %2.19 526 %0 0 %0 0 %6.37 1.528
SUSURLUK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%44.56|11.074
 %33.27 8.269 %15.38 3.823 %0 0 %0 0 %6.79 1.687
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EKREM YAVAŞ 12.746 %50.30
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		TUNCAY ÖZTÜRK 11.496 %45.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ADEM ÖZTÜRK 376 %1.48
Demokrat Parti
DP 		ALPER NECATİ DUMAN 275 %1.09
Saadet Partisi
SAADET 		AHMET AY 213 %0.84
Vatan Partisi
VATAN 		EKREM METİN 157 %0.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		BERKANT AYGÜL 52 %0.21
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EKREM YAVAŞ 12.512 %46.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖZGÜR ERTUĞRUL 10.388 %38.64
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SEFER AKDAĞ 3.266 %12.15
Saadet Partisi
SAADET 		KASIM ASLAN 375 %1.39
Demokrat Parti
DP 		CENAP ASLAN 192 %0.71
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET ALBAYRAK 65 %0.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		EYÜP AVCI 44 %0.16
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 44 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖZGÜR ERTUĞRUL 4.029 %48.74
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EKREM YAVAŞ 3.437 %41.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ADEM DEMİRCAN 373 %4.51
Demokrat Parti
DP 		ALİ RIZA DENİZ 224 %2.71
Saadet Partisi
SAADET 		YUSUF ÇAVDAR 173 %2.09
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		İSMAİL TURAN 30 %0.36
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.789 %50.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		10.978 %43.63
Büyük Birlik Partisi
BBP 		565 %2.25
Demokrat Parti
DP 		295 %1.17
Saadet Partisi
SAADET 		276 %1.10
Vatan Partisi
VATAN 		155 %0.62
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		58 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		44 %0.17
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.398 %46.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.884 %36.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.660 %13.67
Saadet Partisi
SAADET 		402 %1.50
Demokrat Parti
DP 		194 %0.72
Büyük Birlik Partisi
BBP 		79 %0.30
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		59 %0.22
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		56 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		34 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.667 %44.49
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.222 %39.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		693 %8.41
Demokrat Parti
DP 		397 %4.82
Saadet Partisi
SAADET 		264 %3.20
Kaynak: Anadolu Ajansı